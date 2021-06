Ein Bundesrichter in Kalifornien hat das seit Jahrzehnten geltende Verbot von Sturmgewehren in dem US-Bundesstaat gekippt. In der Entscheidung, die am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, schrieb der Richter zur Begründung, das Verbot halbautomatischer Waffen sei nicht verfassungsgemäss.

05.06.2021, 20.30 Uhr