Vertrauter von Ayatollah Chamenei kündigt «militärische Antwort auf militärische Ziele» an Das Säbelrasseln in Nahost geht weiter: In einem von CNN geführten TV-Interview in Teheran erklärte der militärische Berater von Irans Oberstem Führer, man werde die Tötung von General Soleimani mit gezielten Angriffen vergelten. 05.01.2020, 14.16 Uhr

Ayatollah Chameneis militärischer Berater Hossein Dehghan beim TV-Interview mit CNN. Screenshot/CNN

(watson.ch/cbe) In einem in Teheran geführten Interview mit dem US-Sender CNN kündigte Hossein Dehghan, militärischer Berater von Irans Obersten Führer, Ayatollah Ali Chamenei, an, sein Land werde als Vergeltung für die Tötung von General Ghassem Soleimani mit «militärischen Antworten auf militärische Ziele» reagieren. Der frühere Verteidigungsminister und heutige Top-Berater Dehghan gilt als enger Vertrauter Chameneis.



Gegenüber CNN sagte Dehgang, die iranische Führung habe nie einen Krieg mit den USA angefangen und werde das auch in Zukunft nicht tun. Aber mit dem US-Angriff auf Soleimani hätten die Amerikaner einen Krieg begonnen. Nun müssten die USA entsprechende iranische Vergeltungsaktionen akzeptieren.