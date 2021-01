Trotz der bevorstehenden Vereidigung seines Nachfolgers Joe Biden will der abgewählte US-Präsident Donald Trump weiterhin mit aller Macht an seinem Amt festhalten. Am Dienstag finden im Bundesstaat Georgia Stichwahlen für den US-Senat statt, die über die Zukunft der USA entscheiden.

Katja Jeggli 05.01.2021, 11.31 Uhr