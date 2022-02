Vorladung Richter: Trump und seine Kinder müssen unter Eid aussagen Ein Richter hat Ex-Präsidenten Donald Trump verpflichtet, über sein Immobilienimperium unter Eid auszusagen. Es geht unter anderem um mutmasslich falsche Angaben über den Wert von Anlagen wie Golfclubs und Hochhäusern. 17.02.2022, 23.05 Uhr

Ex-US-Präsident Donald Trump muss im Zuge von Finanzermittlungen über sein Immobilienimperium unter Eid aussagen. AP

Im Rechtsstreit um möglicherweise betrügerische Geschäftspraktiken müssen der ehemalige US-Präsident Donald Trump sowie zwei seiner Kinder Fragen unter Eid beantworten. Ein Richter in New York entschied am Donnerstag, dass der 75-jährige Republikaner sowie sein Sohn Donald Jr und Tochter Ivanka Trump sich binnen 21 Tagen einer Vernehmung stellen müssen. Anwälte der Trump-Familie hatten dies zu verhindern versucht und argumentiert, dass Generalstaatsanwältin Letitia James, die der Demokratischen Partei angehört, voreingenommen gegenüber dem ehemaligen Chef im Weissen Haus sei.