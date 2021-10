Wahlen Deutsche Grüne wollen rasch Sondierungsgespräche mit SPD und FDP Zehn Tage nach der deutschen Parlamentswahl treffen die Grünen eine erste wichtige Richtungsentscheidung. Sie halten eine Ampel-Koalition für die beste Lösung. Aber auch ein Jamaika-Bündnis mit der Union aus CDU und CSU ist noch nicht ganz vom Tisch. 06.10.2021, 11.53 Uhr

Annalena Baerbock (l), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, geben eine Pressekonferenz zum weiteren Verlauf der Sondierungsgespräche. Keystone

Die Grünen in Deutschland wollen möglichst bald in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. Das schlage die Partei der FDP vor, sagte die Co-Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Grüne und FDP gelten angesichts des knappen Wahlergebnisses von SPD und der Union als Königsmacher.