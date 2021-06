Wahlen in Sachsen-Anhalt Horrorszenario für Laschet abgewendet: Der CDU-Kanzlerkandidat geht gestärkt in die entscheidende Runde Die Angst war gross, dass die AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft wird. Doch die CDU gewinnt am Ende überraschend deutlich. Armin Laschet geht gestärkt ins Kanzlerrennen gegen die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock. Christoph Reichmuth, Berlin 06.06.2021, 20.34 Uhr

Hat gut lachen: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. AP

Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, kann aufatmen. Die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt haben die CDU gestern mit überraschend wuchtigen 36,2 Prozent (mehr als 6 Prozent Zugewinn) deutlich als stärkste Kraft im Land bestätigt. Befürchtungen, wonach es in dem ostdeutschen Bundesland zu einer für internationale Schlagzeilen sorgenden Premiere kommen würde, bewahrheiteten sich nicht: Die Wähler machten die wegen rechtsextremistischer Tendenzen ins Visier des Verfassungsschutzes geratene Alternative für Deutschland (AfD) nicht erstmals zur stärksten Kraft in einem Bundesland. Die AfD verlor im Vergleich zu den Wahlen 2016 etwa 1,5 Prozent, bleibt aber stärkste Oppositionskraft in Sachsen-Anhalt.