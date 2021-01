Wahlen Portugals Präsident Rebelo de Sousa im Amt bestätigt Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa ist ein Politiker «zum Anfassen». Und das honorieren die Portugiesen erneut: Der 72-jährige frühere TV-Journalist und Jura-Professor ist mit einem Kantersieg bis 2026 wiedergewählt worden. 25.01.2021, 07.28 Uhr

Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat sich eine zweite Amtszeit gesichert. Photo: Pedro Fiuza/ZUMA Wire/dpa Keystone

(dpa) Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa hat sich mit einem Kantersieg eine zweite fünfjährige Amtszeit in dem von der Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Land gesichert. Der 72 Jahre alte konservative Politiker kam bei der Präsidentenwahl am Sonntag auf gut 61 Prozent, wie die nationale Wahlbehörde nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen mitteilte. Damit holte der frühere Jura-Professor und TV-Journalist neun Prozentpunkte mehr als bei seinem ersten Sieg vor fünf Jahren. Mit der absoluten Mehrheit vermied er eine Stichrunde am 14. Februar.