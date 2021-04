Washington Wegen Angriff auf Polizisten: Kapitol offenbar abgeriegelt Nachdem ein Auto zwei Polizisten gerammt haben soll, ist das US-Kapitol komplett abgeriegelt worden. 02.04.2021, 20.11 Uhr

Das US-Kapitol ist abgeriegelt (Symbolbild). Keystone

(cri/dpa) Es liege eine «externe Bedrohung» vor, heisst es in einem Tweet des Fernsehsenders CNN. Diese Bedrohung soll von einem Auto ausgehen, das zwei Polizisten gerammt und verletzt haben soll.

In einer Sondersendung des Fernsehsenders «CNN» heisst es, dass ein Auto zwei Polizeibeamte gerammt habe. Als eine Person ausstieg, soll sie die Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Diese Person konnte in Polizeigewahrsam genommen werden.

Beide Beamte sollen demnach verletzt worden sein. Sie, wie auch der Täter oder die Täterin seien ins Spital gebracht worden. Wegen des Zwischenfalls an der sogenannten nördlichen Barrikade seien umliegende Strassen gesperrt worden, hiess es weiter. Was noch unklar ist: Warum das Auto die beiden Polizisten gerammt hat.

Das FBI soll demnach seine Unterstützung in diesem Fall zugesichert haben.

Die Korrespondentin des Fernsehsenders berichtet, dass sich das Kapitol nun in einem «Shutdown» befinde. Niemand könne das Gebäude verlassen oder dieses betreten. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

