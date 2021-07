Deutschland: In Eifelkreis Häuser eingestürzt

Deutschland Wegen des Hochwassers: Häuser eingestürzt, Menschen vermisst - zwei Feuerwehrmänner sterben Nach Überflutungen und Dauerregen sind nach Informationen des Südwestrundfunks (SWR) im Ort Schuld bei Adenau in der Eifel sechs Häuser eingestürzt. Zwei Feuerwehrmänner kamen bei ihrem Einsatz gegen das Unwetter ums Leben. 15.07.2021, 08.05 Uhr

Auch in Deutschland ist die Lage angespannt. Keystone

(dpa) Nach Angaben der Polizei in Koblenz würden dort derzeit etwa 30 Menschen vermisst, berichtete der SWR am Donnerstagmorgen. Weitere 25 Häuser sind dem SWR zufolge ebenfalls instabil, es bestehe Einsturzgefahr. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, sagte ein Polizeisprecher dem Sender.