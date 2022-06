Sprit-Rabatt und 9-Euro-Ticket: Kritik an Entlastungspaket

Wegen hohen Energiepreisen Mit der Regionalbahn zum Schleuderpreis an die Ostsee und günstig tanken mit dem Sprit-Rabatt: Deutschland schnürt Milliarden schweres Entlastungspaket Die Inflation ist hoch, die Energiepreise fressen das Einkommen auf. Jetzt steuert Deutschland befristet dagegen: Mit Schleuderpreisen für die Bahn und einem Rabatt zum Tanken. Doch Experten sehen die Entlastungen skeptisch. Christoph Reichmuth, Berlin 03.06.2022, 17.00 Uhr

«Wir haben keinen blassen Schimmer», seufzte der Chef des Regionalbahn-Unternehmens der Deutschen Bahn, Jörg Sandvoss. Es war seine Antwort auf die Frage, ob er nun mit überfüllten Zügen rechne. Gerade mit Blick auf Pfingsten. Hunderttausende wird es an die Ost- und Nordseeküste ziehen. Dieses Mal reisen die meisten mit der Bahn an.

Die ratlose Reaktion des Bahn-Chefs ist nachvollziehbar. Die Ampel-Regierung hat ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das Millionen dazu animieren soll, in den nächsten Monaten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Von Juni bis August kostet ein Monats-Ticket für Regionalbahnen, U-Bahnen, Trams und Busse im Regional- und Nahverkehr läppische 9 Euro. Ein gigantischer Abschlag: In Berlin kostet ein Einzelticket im städtischen ÖV 2,80 Euro, ein Monatsabo 86 Euro.

Die Subvention findet nach dem Giesskannen-Prinzip statt: Alle Bürgerinnen und Bürger, ob Gutverdienerin oder Hartz-IV-Bezieher, ob Bewohnerinnen ländlicher Gegenden ohne ÖV-Anschluss oder Grossstädter mit der Haltestellen vor der Haustüre, können sich das Monatsticket zum Schleuderpreis kaufen. Noch vor dem Start verkaufte die Bahn mehr als 7 Millionen der Sonder-Tickets, Experten rechnen mit mehr als 30 Millionen. Der Steuerzahler finanziert die Subvention mit 2,5 Milliarden Euro indirekt mit. Nicht inbegriffen im Billig-Ticket: Überregionaler Verkehr (ICE, Eurocity-Express FlixTrain/FlixBus). Auch touristische Angebote wie Bootstouren auf der Spree in Berlin kosten extra.

Ziel der Aktion: Die Menschen sollen wegen der hohen Energiepreise entlastet werden. Wer schon ein teueres Monats-Abo hat, kriegt Geld zurück oder erhält eine Gutschrift. Experten monieren eine fehlende Vision. Besser wäre gewesen, mit den 2,5 Milliarden die Bahninfrastruktur im ländlichen Gebiet auszubauen, das hätte einen langfristigen Effekt auf den öffentlichen Verkehr. Denn die Regierung erhofft sich, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen und auf das Auto verzichten.

Experten meinen: Durch den ebenfalls seit Mittwoch und bis Ende August geltenden Tankrabatt auf Benzin und Diesel torpediert die Regierung ihre eigenen Bestrebungen, die Menschen zum Verzicht aufs eigene Auto zu animieren. Der Staat senkt die Energiesteuer für Benzin und Diesel und macht dadurch das Autofahren attraktiver. Benzin sollte so an den Zapfsäulen um 35 Cent pro Liter günstiger zu haben sein, der Liter Diesel sollte etwa 17 Cent weniger kosten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine stiegen die Preise für einen Liter Super auf zeitweise mehr als 2,20 Euro, Diesel kostete weit über 2 Euro.

Der Effekt des Tankrabatts ist noch überschaubar: An diesem Freitag kostete Benzin um die 2 Euro, Diesel etwa 1,90 Euro. Die Kunden brauchen Glück und Timing. Die Spritpreise können im Stundentakt ändern. Denn Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne sind nicht dazu verpflichtet, die Steuersenkungen an die Kundschaft weiterzugeben. Viele Tankstellenbetreiber leeren noch ihre mit dem teuren Sprit gefüllten Tanks, bevor der subventionierte Sprit zum Einsatz kommt. Profiteure des Rabatts: In erster Linie Eigentümer und Betreiber der Raffinerien für Benzin- und Dieselprodukte.

Zudem gilt der Rabatt auch hier für alle. Am Ende kann der gutverdienende SUV-Fahrer seinen Tank auf Kosten der Allgemeinheit günstig füllen. «Ein Tankrabatt ist sozial ungerecht», moniert Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Das könne zu Knappheiten führen. «Damit braucht man wieder mehr Importe, damit verbraucht man wieder mehr fossile Energie.»