WEISSRUSSLAND «Staatsterrorismus»: Diktator Lukaschenko lässt ein Flugzeug entführen - wie antwortet Europa? Die EU könnte die weissrusslische Staatsairline «Belavia» grounden und den weissrussischen Luftraum sperren lassen. Dem entführten Blogger Roman Protasewitsch droht derweil die Todesstrafe. Remo Hess, Brüssel 24.05.2021, 12.23 Uhr

Kam mit mehr als acht Stunden Verspätung doch noch in Vilnius an: Der Ryanair-Flug aus Athen. Nicht mehr mit an Bord: Der weissrusssische Blogger Roman Protasewitsch. key

Die Europäische Union reagiert empört auf die von Weissrussland erzwungene Landung eines Ryanair-Linienflugs in Minsk. «Das unerhörte und illegale Verhalten des weissrussischen Regimes wird Konsequenzen haben», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sprach von einer «Entführung».

Auch der deutsche Aussenminister Heiko Maas stellte eine deutliche Reaktion der EU in Aussicht. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach von «Staatsterrorismus». Er habe bei EU-Ratspräsident Charles Michel beantragt, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem am Montagabend beginnenden Sondergipfel den Vorfall beraten.

Dem 26-jährigen Regimekritiker droht in Weissrussland die Todesstrafe

Am Sonntag liess Weissrusslands autoritärer Staatschef Alexander Lukaschenko ein Mig-29-Kampfflugzeug aufsteigen, um unter dem Vorwand einer Bombendrohung eine Ryanair-Passagiermaschine mit über 170 Personen an Bord abzufangen. Das Flugzeug war unterwegs von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius und hatte den weissrussischen Journalisten und Regimekritiker Roman Protasewitsch an Bord.

Protasewitsch ist in Weissrussland wegen der Anstiftung zu Protesten gegen Machthaber Lukaschenko zur Verhaftung ausgeschrieben und wird des «Terrorismus» beschuldigt. Kurz vor seiner Verhaftung in Minsk soll der 26-Jährige zu anwesenden Passagieren gesagt haben, im drohe jetzt die Todesstrafe.

Für Diktator Lukaschenko ein Staatsfeind: der weissrussische Blogger und Journalist Roman Protasewitsch hier bei einer Protestveranstaltung in Minsk im März 2017. Keystone

Im Interview mit dem weissrussischen Radiosender «Swoboda» zeigte sich Protasewitschs Vater überzeugt, dass die Aktion von langer Hand geplant war und vermutet, dass auch der russische Geheimdienst beteiligt ist. Russlands Präsident Wladimir Putin ist einer der letzten Verbündeten von Lukaschenko, der als «letzter Diktator Europas» gilt. Anscheinend ist Protasewitsch bereits während seinen Ferien in Griechenland beschattet worden. Auf dem Rückflug sollen weissrussische Agenten auch mit an Bord der Ryanair-Maschine gewesen sein.

US-Aussenminister Antony Blinken sprach von einer «dreisten und schockierenden Tat» des Lukaschenko-Regimes und forderte eine internationale Untersuchung. Die USA stünden in engen Kontakt mit ihren Verbündeten, so Blinken.

Versucht sich nach den umstrittenen Wahlen im vergangenen August mit allen Mitteln an der Macht zu halten: Der weissrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Keystone

Grounded die EU die weissrussische Staatsairline?

Zu welchen Massnahmen sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim heutigen Spitzentreffen entschliessen werden ist noch ungewiss. Gemäss Diplomaten steht ein EU-weites Flugverbot der weissrussischen Staatsairline «Belavia» sowie eine Sperrung des weissrussischen Luftraums für alle EU-Fluggesellschaften zur Debatte.

Wahrscheinlich ist mindestens eine Verschärfung der bereits bestehenden Sanktionen, die sich auf Einreiseverbote und Kontensperrungen von 88 Regimevertretern und -organisationen beschränken. Die EU stuft die weissrussischen Präsidentschaftswahlen vom 9. August, die zu massiven Protesten und anschliessenden Repressionsmassnahmen durch die Sicherheitskräfte führten, als manipuliert ein.

Wie stark die Reaktion der EU ausfällt, wird auch zum Test ihrer Handlungsfähigkeit in aussenpolitischen Belangen werden. In der Aussenpolitik herrscht in der EU das Einstimmigkeitsprinzip. Dabei haben die 27 Staaten immer mehr Mühe, eine gemeinsame Linie zu finden. Vor allem in den grossen aussenpolitischen Fragen wie China, Russland aber auch kürzlich im Israel-Konflikt.

Die Weissrussland-Frage ist auch eine Russland-Frage

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell liess sich bei seinem Moskau-Besuch im Februar regelrecht vorführen. Seit Monaten drückt sich die EU um eine klare Haltung gegenüber Russland. Die Beziehungen zu Moskau befinden sich spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts im Jahr 2014 und dem Giftanschlag 2018 auf einen russischen Dissidenten im britischen Salisbury auf einem Tiefpunkt. Dazu kommt der Auftragsmord im Berliner Tiergarten, die Einmischung Russlands in Syrien und Libyen und die umstrittene Sputnik-V-Impfdiplomatie.

In jüngster Zeit erschwerend dazugekommen ist, dass gerade ein EU-Land systematische Störmanöver aufführt: Ungarn. Premierminister Viktor Orban blockierte im April eine gemeinsame EU-Haltung zu Chinas Abschaffung der Demokratie in Hong Kong, vergangene Woche eine klare Botschaft zum Nahost-Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser und zuletzt die Verhandlungen zum «Cotonou»-Handels- und Kooperationsabkommen mit afrikanischen Staaten, da Budapest zusätzliche Migration nach Europa befürchtet.

Orban gehört auch zu jenen EU-Staats- und Regierungschefs, die wenig Berührungsängste mit Russlands Präsident Wladimir Putin haben, den er in Ungarn neue Atomkraftwerke bauen lässt. Wie er sich heute Abend beim EU-Gipfel positionieren wird und ob er auf eine abschwächende Haltung der EU drängt, bleibt unvorhersehbar.