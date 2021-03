Welthandel Bergungsfirma: Der Bug der «Ever Given» liegt noch im Suezkanal fest Seit fast einer Woche stauen sich Schiffe aus aller Welt wegen der quergestellten «Ever Given» im Suezkanal. Noch immer wird an der Freilegung des Suezkanals gearbeitet. Aktualisiert 29.03.2021, 12.29 Uhr

CH Media Video Unit

(dpa) Das niederländische Bergungsunternehmen des Containerschiffes «Ever Given» im Suezkanal hat vor zu schnellem Jubel über eine Freilegung des Kanals gewarnt. Die «Ever Given» sei nur am hinteren Teil freigelegt worden. «Aber der Bug sitzt noch völlig fest», sagte Peter Berdowski, Chef des Unternehmens Boskalis am Montagmorgen im niederländischen Radio. «Es bewegt sich was, das ist die gute Nachricht», sagte er. Aber für Entwarnung sei es zu früh.