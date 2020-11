Wer wird dem Präsidenten zur Seite stehen? Bidens Kabinett im Bild Erste Ministerien sind bereits vergeben, bei anderen wird spekuliert. Wen der gewählte Präsident Joe Biden in sein Team holt. Sharleen Wüest Aktualisiert 24.11.2020, 16.08 Uhr

Joe Bidens Nominationen müssen noch vom Senat bestätigt werden. Keystone

Vereidigt wird Joe Biden am 20. Januar 2021 – seine ersten Kabinettsmitglieder stellt er jetzt schon vor. Die Möglichkeit dies zu tun verdankt er unter anderem einem Tweet des abgewählten Präsidenten. Seine Niederlage will Donald Trump zwar nicht eingestehen, er gibt Biden aber den Weg frei. Die Vorbereitungsarbeiten seines designierten Nachfolgers werde er nicht länger blockieren lassen.

Erstmals Frauen an der Spitze des Pentagons und der US-Finanzen?

Emily Murphy, die Chefin der Verwaltungsbehörde GSA (General Services Administration), soll nun tun, «was getan werden muss». In einem Brief an Biden bestätigt Murphy, dass die GSA ihn von nun an bei der Vorbereitung seines Amtsantrittes unterstütze. Biden und sein Team erhalten damit Zugang zu sämtlichen Dienststellen der Bundesregierung.

Dass Ron Klain die Position des Stabschef übernimmt, ist bereits seit Mitte November klar. Den zukünftigen US-Aussenminister Antony Blinken hat Biden ebenfalls bestätigt. Mit dem 46. Präsidenten sollen erstmals Frauen an der Spitze des Pentagons und des Finanzministeriums stehen. Joe Bidens Nominationen müssen allerdings noch vom Senat bestätigt werden.

Diese Personen sollen in der Biden-Regierung einen Posten erhalten