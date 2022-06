Suche nach prowestlicher Linie: Olaf Scholz zu Besuch in Serbien

Kanzler Olaf Scholz möchte die Staaten des Westbalkans näher an die EU rücken, um sie dem Einfluss Russlands zu entziehen. Am Freitag reist er nach Belgrad. Doch Serbiens Zickzack-Kurs zwischen Ost und West stösst in Brüssel auf Kritik.

Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr