Ukraine-Krise: Sie stellen sich Putin in den Weg

Ukraine Sie stellen sich Putin in den Weg: Über 100'000 freiwillige Kämpfer organisieren den Widerstand – wir haben sie begleitet Die Ukrainer wollen ihr Land nicht kampflos den Russen überlassen. Hunderttausende bereiten sich deshalb auf das Szenario einer baldigen Invasion vor. Zu Besuch an der Front der Freiwilligen. Samuel Schumacher, Kiew Jetzt kommentieren 08.02.2022, 19.00 Uhr

Wenn Bohdan Gradievskyi schiesst, dann denkt er oft an die Katzen. Wenns nach ihm ginge, dann könnte man die ja zurücklassen. Einfach fliehen, wenn die Russen kommen. Putins Soldaten würden die Tiere ja wohl verschonen. «Aber meine Frau will nicht weg – und alles wegen der Strassenkatzen. Wer würde die dann füttern?», fragt Gradievskyi und lacht sein breites Lachen. Also doch keine Flucht. Besser hierbleiben in Obuchiw, rund 40 Kilometer südlich von Kiew, egal, was kommt.

Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw: Der 50-jährige Bohdan Gradievskyi. Bilder: Hans-Peter Breiter Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw: Ruslan Tregub, der den Widerstand koordiniert. Bilder: Hans-Peter Breiter Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw: Wazar, der jüngste Kämpfer mit gerade einmal 14 Jahren, der bei einem Angriff evakuiert werden soll. Bilder: Hans-Peter Breiter Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw: Mila, die sagt: «Wir müssen doch wissen, wie wir uns schützen können.» Bilder: Hans-Peter Breiter Die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw: Ein weiterer junger Freiwilliger. Bilder: Hans-Peter Breiter

Dass da was kommt, scheint nach mehr als einem Monat des diplomatischen Hin und Her zwischen Russland und dem Westen nur noch eine Frage der Zeit. Die Zeichen verdichten sich, dass Moskau bald ernst machen könnte mit der unausgesprochenen Drohung, die Ukraine einzunehmen. Auf allen Seiten hat Wladimir Putin Truppen mit schwerem Kriegsgerät aufmarschieren lassen. Rund 130000 Mann stehen dicht an der Grenze. Täglich werden es mehr, und täglich kommen sie noch etwas näher.

Kiew liegt gerade mal 120 Kilometer Luftlinie von der weissrussischen Grenze entfernt, hinter der sich Putins Panzer formieren. Nach drei Tagen würde die Stadt laut Schätzungen fallen. Bis zu 50000 tote Zivilisten und Millionen ukrainischer Flüchtlinge könnte das bedeuten. Das russische Regime droht an seinen Rändern gar grausam auszufransen. Obs das Putin wirklich wert ist, um die westwärts äugende Ukraine von ihrem Reformkurs abzubringen und heim ins grossrussische Reich zu holen?

Der jüngste Kämpfer ist erst 14 Jahre alt

Bohdan Gradievskyi weiss darauf keine Antwort. Der 50-jährige sagt nur:

«Angst vor Putin? Der sollte besser Angst haben vor uns.»

Vor Kurzem hat er sich für 1500 Dollar ein Gewehr gekauft, um mit den anderen Freiwilligen seiner Stadt den Ernstfall zu üben. Auf einem verlassenen Parkplatz irgendwo zwischen den verschneiten Feldern hinter Obuchiw steht die bunt gemischte Truppe jetzt an diesem kalten Samstagmorgen: weisse Sniper-Anzüge, Vierfrucht-Jacken, aufgenähte Fledermaus- und Totenkopfabzeichen. Einer hat sich das Sturmgewehr über das Holzfällerhemd gehängt.

Was die freiwilligen Kämpfer von Obuchiw eint, ist nicht Tuch und Robe, sondern der Wille, das Land zu verteidigen. «Slava Ukraini!» («Ruhm der Ukraine!») schreit man im Chor. Kurze Taktikbesprechnung auf dem mitgeschleppten Whiteboard. Dann strömt der Trupp aus zur Kriegsübung. Der Jüngste hier ist gerade mal 14 Jahre alt.

«Im Notfall werden die Kinder natürlich sofort evakuiert», betont Ruslan Tregub. «Aber üben können sie ja trotzdem, oder?» Tregub steht auf dem Hügel hinter dem verlassenen Parkplatz und schaut auf die schiessende Truppe. Bis vor Kurzem hat er hier im Städtchen die Schule geleitet. Jetzt koordiniert er im Auftrag der lokalen Behörden den freiwilligen Widerstand. Militärerfahrung? Nein! Aber in der Pfadi war er, sagt Tregub, 43, gefrohrene Strähnen im wuschligen Bart. «Stuhna» nannten sie ihn da, wie den lokalen Fluss hier. Früher postete er auf Facebook jeweils ironische Falschmeldungen über Delfine in dem Rinnsal. Bisschen Heiterkeit zwischendurch. Heute ist ihm nicht mehr so sehr zum Spassen zumute.

Ruslan Tregub ist nicht mehr zum Spassen zumute. Samuel Schumacher

«Ich habe drei Kinder. Die sollen auch mal stolz sein können auf ihr Land», sagt Tregub. Bis die Russen im ukrainischen Donbass und auf der Krim einmarschierten, dachte er sich immer: Eine starke ukrainische Armee? Wofür? Jetzt, acht Jahre und rund 14000 Tote später, sieht er das anders:

«Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen und die Heimat verteidigen.»

Die ukrainische Armee alleine ist dazu kaum in der Lage. Die Streitkräfte des jungen Landes sind der russischen Übermacht in allen relevanten Kategorien unterlegen. 1991 noch hatte die Ukraine das drittgrösste Atomwaffen-Arsenal der Welt, bis man – naiverweise – die ganzen Sprengköpfe im Gegenzug für ein paar Sicherheitsgarantien an Moskau abtrat. Heute hat man nicht mal mehr ein richtiges Kriegsschiff.

Die Legende der «Cyborgs von Donezk»

Und die Moral könnte ebenfalls besser sein. Erst vor zwei Wochen hat der Fall eines jungen Soldaten, der fünf Kameraden erschoss und fünf weitere schwer verletzte, das Land in Aufruhr versetzt. Er soll von den Vorgesetzten gemobbt worden sein. Bei weitem kein Einzelfall. Die «dedovschina», das Aufnahmeritual in die Armee, sei oft so brutal, dass die jungen Männer lange traumatisiert bleiben. «Je mehr Geld deine Eltern haben, umso übler», erzählt eine Frau am Rande der Freiwilligenübung in Obuchiw. «Mein Cousin musste Scheisse essen.»

Schon vor acht Jahren, als pro-russische Separatisten drüben im Donbass den Krieg ins Land brachten, haben die Freiwilligenverbände den gut 200'000 aktiven Soldaten unter die Arme gegriffen. Die «Cyborgs von Donezk» - den Übernamen haben sich die zumeist freiwilligen Kämpfer bei der lange erfolgreichen Verteidigung des Donezker Flughafens gegen die an sich übermächtigen russischen Truppen geholt – werden im Kriegsmuseum der Hauptstadt als Helden verehrt. Über 100'000 potenzielle zukünftige Cyborgs sollen landesweit inzwischen jeden Samstag den Ernstfall üben. Seit Anfang Jahr dürfen sie das ganz legal – auch mit ihren privaten Schusswaffen.

Mila will nicht länger einfach zusehen und Angst haben. Samuel Schumacher

Ist doch gut, findet Mila, Tarnkapuze, Wollstrickmütze, dezenter Mascara um die blauen Augen.

«Wir müssen doch wissen, wie wir uns schützen können. Die Situation ist schliesslich angespannt. Und wir sind müde, immer nur Angst zu haben.»

Damit trifft sie den Ton, den die politischen Führer oben in der Hauptstadt ihren Leuten eingetrichtert haben: Ja keine Panik jetzt, alles ganz easy. Präsident Wolodimir Selenski will nicht, dass die eh schon geschwächte Wirtschaft durch übereifrige Vorsicht weiter ins Wanken gerät. Auf die Drohkulissen-Taktikt der Russen fällt er nicht rein. Kauflaune hochhalten, Investoren beruhigen, auf den Frieden hoffen: Das ist die Devise.

In den Sozialen Medien aber gibt es mehr und mehr warnende Worte. Die Frau eines bekannten Musikers postete diese Woche Verhaltenstipps im Fall eines russischen Angriffs: Bei fallenden Bomben nicht in den Schlafzimmern bleiben, sondern in den Gang rennen (da sind die Wände dicker). Ja nicht in Spitäler oder Schulen fliehen (das waren schon im Tschetschenienkrieg die ersten Ziele). Und an die Frauen: Schminkzeug einpacken (das kann einem – je nach Soldat, auf den man trifft – das Leben retten).

Soweit solls gar nie kommen. Das darf nicht sein, sagt Bohdan Gradievskyi. Nach drei Stunden stapft er über den löchrigen Feldweg hinter Obuchiw zurück zu seinem Auto. Die Kameraden liegen nebenan noch immer im Morast und schiessen auf imaginäre Russen. Gradievskyi aber hat für heute genug von der Freiwilligen-Front. Stalldrang wegen der Katzen? «Nein», sagt er. «Ich habs im Rücken. Zu viel Krieg ist ungesund.»

