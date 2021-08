Österreichs Ex-Vizekanzle wegen Bestechlichkeit verurteilt

Wiener Landgericht Österreichs Ex-Vizekanzler Strache wegen Bestechlichkeit verurteilt Der sogenannte Ibiza-Skandal hat handfeste juristische Folgen. Das Wiener Landgericht ist überzeugt, dass der frühere österreichische Vizekanzler bestechlich war. Der Populist ist an einem Tiefpunkt seiner Karriere angelangt.

27.08.2021, 13.18 Uhr

Der Angeklagte Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache am Freitag, 27. August 2021, vor Prozessbeginn im großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht Wien. Keystone

Der frühere österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist der Bestechlichkeit schuldig gesprochen worden. Das Wiener Landgericht verurteilte den 52-Jährigen am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung. In dem Prozess ging es um Gesetzeskauf: Laut Anklage hatte Strache dem befreundeten Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen. Im Gegenzug sollen Spenden an die rechte FPÖ geflossen sein, deren Vorsitzender Strache damals war.