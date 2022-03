Evas Kriegstagebuch (6): Luftangriffe neben Slowjansk

Kriegstagebuch (6) Eva erzählt vom drohenden Luftangriff: «Wir haben die Fenster abgedunkelt – mit Geschenkpapier» Eva, die letzte Schweizerin im Donbass, über dunkle Nächte, Menschenhändler und ihren ukrainischen Helden. Aufgezeichnet von Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.00 Uhr

Eva leitete bis zum Ausbruch des Krieges das Kinderheim «Segel der Hoffnung» in Slowjansk. Samuel Schumacher

«Die ganze Welt spricht über ukrainische Helden. Ich habe auch einen: Ich sitze in diesem Raum, der gleichzeitig Schlafzimmer und Kriegsbüro ist. Ich telefoniere, koordiniere, plane, seit Stunden, seit Tagen. Dann klopft es, er steht da und sagt: «Eva, das reicht jetzt. Du kannst für 5 Minuten aufhören, die Welt zu retten und zum Essen kommen!» Mein Mann, mein Essenspolizist: Ich liebe ihn!

Wir sind noch da, wir sind immer noch am Leben! Vielleicht tönt das langweilig für euch, aber es ist ein wahres Wunder. Jede Minute dieser Halb-Normalität hier in Slowjansk ist ein Geschenk. Viele sind inzwischen geflohen. Die Züge raus aus dem Osten sind voll mit erschöpften Menschen – so voll, dass es nur noch Stehplätze gibt. Eine Freundin, die auf dem Weg in den Westen der Ukraine ist, sagte mir: Das ist egal, wir kommen mit allem zurecht, solange wir nicht erschossen werden.

Kriegsvorbereitungen mit dem CH Media-Kugelschreiber: Eva koordiniert aus ihrem Zimmer heraus die Hilfe für mehr als 100 Familien. ZVG

Unsere Köchin sitzt noch immer im Schutzkeller in Izjum, wo jede Nacht geschossen wird. Sie will raus – aber das ist viel zu gefährlich. Letzte Nacht gab es einen Luftangriff auf die Stadt. Wir haben die Flugzeuge beim Überflug über Slowjansk gehört. Die Angriffe aus der Luft könnten auch für uns rasch gefährlich werden. In der Stadt stehen immer mehr Panzer. Alle bereiten sich vor auf den Krieg.

Die Fenster haben Eva und ihre Familie mit Geschenkpapier abgeklebt, dass Nachts kein Licht nach draussen dringt. ZVG

Die Strassenlampen wurden abgeschaltet. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr dürfen wir das Licht im Haus nicht mehr anzünden. Wenn wir Abends das Fenster öffnen und rüber schauen zum Nachbardorf, wo sonst immer Lichter zu sehen sind, dann ist da nichts als schwarze Nacht. Auch wir haben unsere Fenster abgeklebt – mit Geschenkpapier.

Und weil in unserem leerstehenden Kinderheim «Segel der Hoffnung» noch irgendwo Licht brannte, hat die Stadt kurzerhand die Stromleitung zum Heim durchgeschnitten.

Ein ehemaliges Heimkind von uns hat mich heute angerufen. Als ich den Buben kennenlernte, war er ein Erstklässler. Heute ist er 20 und lebt in Dnipropetrowsk. Da füllt er täglich sein Auto mit Lebensmitteln und fährt in die umkämpfte Stadt Charkiw, um das Essen an Bedürftige zu verteilen.

Dann lädt er das Auto voll mit Menschen, die fliehen wollen, und fährt wieder raus. Immer und immer wieder. Hier bei uns treffen immer mehr Menschen aus den zerstörten Dörfern entlang der Front ein. Bekannte von uns fahren mit ihren Autos dahin, holen diese Leute raus, unter Einsatz ihres eigenen Lebens.

Leider gibt es immer wieder Geschichten über Menschenhändler, die die Verzweiflung im Kriegsgebiet schamlos ausnutzen. Sie «helfen» jungen Frauen bei der Flucht und verkaufen sie in die Prostitution. Es gibt nicht nur Helden in diesem Krieg.»

