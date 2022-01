Corona in Dänemark: Wo die Omikron-Wand schon da ist

Coronavirus Wo die «Omikron-Wand» schon da ist: Das Beispiel Dänemark zeigt, was uns bevorstehen könnte Dänemark hat die weltweit höchsten Ansteckungszahlen und war früh von Omikron betroffen. Ein Blick auf das Land zeigt nun, was andere Staaten erwartet: Omikron lähmt den öffentlichen Verkehr, stellt Notfallpläne der Armee auf den Kopf – doch die Lage in den Spitälern stimmt optimistisch und die Welle könnte rasch abflauen. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 01.01.2022, 05.00 Uhr

Menschen-Schlange in Aalborg: Hunderte Dänen wollen zum Covid-Test in der Kirche im Bild-Hintergrund. Im Land dominiert die Omikron-Variante - mit Folgen für das tägliche Leben. epa

In den meisten Ländern inklusive der Schweiz ist klar: Die Omikron-Welle steht vor der Tür. Die Infektionszahlen steigen auf tägliche Rekordwerte und im Januar werden die Auswirkungen deutlich spürbar werden. Dänemark ist bereits an diesem Punkt: Das Land hatte früh hohe Omikron-Anteile und schon seit Anfang Dezember einen steilen Anstieg der Ansteckungen. Nachdem nun über 80 Prozent aller Infektionen der neuen Variante zugeordnet werden, prognostizieren die Gesundheitsbehörden, dass Omikron seinen Höhepunkt bereits «im Verlauf des Januars» erreicht.

Sieht man von den Kleinstaaten Andorra und Aruba ab, hat Dänemark weltweit die höchste Inzidenz: 1737 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – zum Vergleich: Grossbritannien 1342, Frankreich 1090, Schweiz 902. Die hohen Zahlen schrecken die Dänen auch deswegen auf, weil sie während der Festtage kommen, wo das gesellschaftliche Leben reduziert ist. Zudem hat die Regierung am 17. Dezember einen kleinen Lockdown verfügt: Kultur- und Freizeitaktivitäten wie Kinos, Museen und Zoos sind geschlossen und der Gastronomie wurden Platzbeschränkungen und Sperrstunde um 23 Uhr auferlegt. Gleichzeitig läuft eine grosse Offensive mit Boostern und Impfungen von Kindern ab 5 Jahren.

Nach den Feiertagen explodierten die Zahlen

Doch die Massnahmen haben nur eine kurz Abbremsung der Ansteckungen bewirkt. Nach Weihnachten sind sie wieder so sehr in die Höhe geschnellt, dass die nationale Kontaktverfolgung überfordert ist und ihre Tätigkeit eingeschränkt hat. Vielmehr sollen die Bürger Nahkontakte gleich selber informieren.

Die vielen Infektionen wirken sich auf wichtige gesellschaftliche Bereiche aus. Dabei sind nicht wie in der Schweiz die Quarantäne-Regelungen das Problem. Solche gibt es in Dänemark nur noch bei Nahkontakten in der Familie; für alle anderen Omikron-Kontakte sind nur mehrere Tests nötig – denn sonst wäre der Betrieb ganzer Gemeinden gefährdet. Jedoch führen auch die vielen Krankheitsfälle zu Engpässen.

In einigen Altersheimen mussten infizierte Mitarbeiter infizierte Bewohner betreuen, da kein gesundes Personal mehr verfügbar war. Probleme gibt es zudem im Verkehr: Neben Dutzenden von gestrichenen Flügen fallen in der Region nördlich von Kopenhagen rund die Hälfte der lokalen Zugverbindungen aus, weil Personal fehlt. Firmen erstellen Notfallpläne für die wichtigsten Funktionen, und die Armee hat 400 Soldaten verboten, über die Feiertage die Kasernen zu verlassen; sie sollen sich für Rettungs- und Feuerwehraufgaben bereithalten.

Positive Nachrichten kommen aus den Spitälern

Gleichzeitig stimmt die Lage in den Spitälern optimistisch. Die Zahl der Patienten steigt weiterhin nur sehr langsam an – «es geht besser als erwartet», erklärte Tyra Krause, Vizechefin des nationalen Epidemie-Instituts. Neue dänischen Zahlen zeigen nun auch, dass Omikron weniger schwere Krankheitsverläufe auslöst. Aus diesem Grund hat die Regierung trotz der Rekordzahlen keine weiteren Restriktionen angekündigt. Für Silvester gibt es keine Verbote, sondern bloss die Empfehlung, im kleinen Kreis zu feiern. Zudem hält die Bildungsministern fest, dass die Schulen wie geplant am 5. Januar wieder anfangen – wenn es die Lage zulasse.

Die Frage ist, wie lange die Omikron-Explosion noch anhalten wird – und ob die Situation in den Spitälern unter Kontrolle bleibt. Die Gesundheitsbehörde glaubt ja, dank dem schnellen Impfen: Dänemark liegt hinter Island mit 206 Impfdosen pro 100 Personen (inklusive Booster) international an der Spitze (Schweiz 157, EU-Durchschnitt 165). Zudem geht Tyra Krause von einer kürzeren Welle als bei den bisherigen aus; insbesondere unter den Jüngeren gebe es dank den Boostern wohl bald ein Abflachen der Infektionen. Wann im Januar der Rückgang kommt, ist unsicher – es bleibt ein Wettrennen zwischen dem Virus und einer halbwegs offenen und überdurchschnittlich impfwilligen Gesellschaft.

