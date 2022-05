Wochenkommentar Die wahren neuen Faschisten sitzen in Moskau, nicht in der Ukraine Putin führt Krieg, weil er das Nachbarland «entnazifizieren» will. Aber wirklich faschistisch ist vor allem die russische Gewaltpolitik. Julian Schütt 27.05.2022, 20.00 Uhr

Zu Putins Bündnis gehören die Präsidenten von Armenien, Weissrussland, Kirgistan, Kasachstan und Tadschikistan. Bild: Keystone

Der Ausdruck «Faschismus» hat sich längst emanzipiert von Diktaturen wie jener Mussolinis oder Hitlers. Das Wort kam auch danach reichlich zum Einsatz, besonders um 1968, nicht selten als linker Kampfbegriff. Man hielt sich für antifaschistisch und die Kapitalisten für faschistisch.

Seit kurzem schiessen vorzugsweise Querdenker und Impfgegnerinnen mit der «Fascho»-Schrotflinte wild um sich. Selbst der Bundesrat hat seine Ladung abbekommen.

Macht es Sinn, ein belastetes Wort wie «Faschismus» weiter zu verwenden?

Vollends belastet scheint der Begriff, seit ihn Wladimir Putin und seine Propagandisten pausenlos im Mund führen. Ihren Angriffskrieg in der Ukraine rechtfertigen sie damit, dass sie das Land von Faschisten befreien müssten, was reine Demagogie ist.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob es noch Sinn macht, ein derart kontaminiertes Wort wie «Faschismus» weiter zu verwenden. Unbedingt! Es wäre fatal, wenn wir Wörter meiden, nur weil sie missbraucht und von den falschen Leuten falsch benutzt werden.

Es geht eben nicht um leere Wortgefechte, sondern um die Gewaltpolitik, für die der Begriff «Faschismus» steht. Gerade weil der NS-Faschismus im 20. Jahrhundert in einen Vernichtungskrieg geführt hat, ist es wichtig, auch heute faschistische Entwicklungen zu benennen, wenn sie erneut Tod und Zerstörung bringen und uns alle bedrohen.

Wir sollten Putins Herrschaft endlich als das entlarven, was sie ist

In Putins Russland zeigt sich eindeutig ein neuer Faschismus. Das behauptet nicht nur die ukrainische Seite, die sich gegen den russischen Angriffskrieg wehren muss. Das sagen inzwischen auch Osteuropa-Experten wie der renommierte amerikanische Historiker Timothy Snyder von der amerikanischen Yale University.

Wir sollten Putins Herrschaft also endlich als das entlarven, was sie ist: faschistisch. Wofür genug spricht: der Führerkult, die Mythisierung und Verklärung der eigenen Geschichte bis zur totalen Verfälschung mit Hilfe einer gigantischen Propagandamaschinerie, der beängstigende Nationalismus, die systematische Ausschaltung jeder Opposition, die Gerichtsurteile zwischen Schauprozess und Farce, der Rassismus und die Untermenschentheorien, der Terror im Innern und ausserhalb des Landes. Am gefährlichsten ist die imperialistische Gewalt. Sie führt zu Zerstörungskriegen wie jetzt in der Ukraine, die für das Putin-Regime keine selbstständige Nation mit eigener Kultur und Sprache sein darf.

Oft übernehmen wir das Geschichtsbild des Kremls

Trotzdem scheuen wir uns, von Russland als einer faschistischen Macht zu reden. Gerade in Deutschland wirkt die Faschismusthese schon fast pietätlos, da die damalige Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ja brutal unter den Nationalsozialisten gelitten hat.

Timothy Snyder wendet ein, zur Sowjetunion habe auch die Ukraine gehört, und sie habe proportional viel mehr gelitten als Russland. Wir würden im Westen oft das Geschichtsbild des Kremls übernehmen.

Tatsächlich berichten Medien auch in der Schweiz eingehend über neofaschistische Tendenzen in der Ukraine. Daran wäre nichts auszusetzen, wenn wir genauso interessiert den wesentlich dominanteren Faschismus in Putins Russland studieren und als solchen benennen würden.

Was Putin am meisten fürchtet, ist eine freie Ukraine

Der neue russische Faschismus ist darum so bedrohlich, weil er sich gegen alle Errungenschaften der Moderne richtet: gegen Aufklärung, Freiheit, Demokratie, Solidarität mit Schwächeren, Diversität. Was der russische Diktator am meisten fürchtet und darum am wenigsten duldet, ist ein Nachbarland, das plötzlich zu einem prosperierenden, demokratischen, freien Staat gedeihen könnte und Russland noch grauer aussehen liesse.

So antimodernistisch die russischen Faschisten von heute eingestellt sind, sie bedienen sich durchaus moderner Methoden: Sie verbreiten ihre Verschwörungstheorien im Internet. Auch das alte sowjetische KGB-Denken kommt in digitaler Verpackung neu zur Geltung.

Das System Putin schafft es sogar, die Sowjetideologie mit dem Kapitalismus zu vereinen. Erlaubt ist, was der eigenen Macht, der Bereicherung und der grossrussischen Mission dient und die Feinde im Westen schwächt. Das macht diesen Faschismus brandgefährlich.