Ukraine-Krieg: US-Währungshüter rechnet nicht mit einer Rezession

Zinswende Trotz des Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation: US-Notenbank rechnet nicht mit einer Rezession Erstmals seit 2018 erhöht die amerikanische Notenbank den Leitzins und verabschiedet sich damit von der Nullzinspolitik. Fed-Chef Jerome Powell will die Geldpolitik normalisieren, ohne den Aufschwung abzuwürgen. Renzo Ruf, Washington Aktualisiert 16.03.2022, 20.27 Uhr

Der amerikanische Währungshüter Jerome Powell sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass er die Teuerung zu lange unterschätzt habe. Tom Williams / Pool / EPA

Die Abkehr von der Nullzinspolitik der amerikanischen Notenbank hat begonnen. Am Mittwoch beschloss das geldpolitische Gremium der Federal Reserve, der Offenmarktausschuss, eine Erhöhung des Leitzinses um einen Viertelpunkt. Nun bewegt sich die Federal Funds Rate in einem Zielband von 0,25 Prozent bis 0,5 Prozent.

Die erste Zinserhöhung der amerikanischen Währungshüter seit Dezember 2018 kam nicht überraschend. Fed-Chef Jerome Powell hatte diesen Schritt in den vergangenen Wochen angekündigt. Überraschend hingegen ist, wie aggressiv der Fed-Offenmarktausschuss nun an der Zinsschraube drehen will.

Gemäss einem internen Dokument, das im Anschluss an die regulären Sitzungen des Gremiums jeweils veröffentlicht wird, rechnen die Geldhüter mit bis zu sechs weiteren Zinserhöhungen im laufenden Jahr. Ende 2022 würde der Leitzins damit 2 Prozent bis 2,25 Prozent betragen.

Inflation auf Rekordhoch

Solche Prognosen sind mit Vorsicht zu geniessen, wie Fed-Chef Jerome Powell an einer Pressekonferenz freimütig einräumte. Der Krieg in der Ukraine erschwere den Ausblick in die Zukunft, gerade auch was die Wirtschaftsleistung Amerikas angehe. Dass Powell dennoch derart stark aufs Gas drückt, hängt mit der hohen Inflationsrate zusammen, mit der sich die Notenbank konfrontiert sieht.

Im Februar belief sich der Konsumentenpreisindex auf 7,9 Prozent – der höchste Wert seit den frühen Achtzigerjahren. Und das war vor den massiven Steigerungen der Preise auf dem Energiemarkt seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Und Powell sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass er die Teuerung unterschätzt habe und im vergangenen Jahr zu passiv geblieben sei. Powell findet diesen Vorwurf unfair. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass es der Federal Reserve gelungen sei, die grösste Volkswirtschaft der Welt vergleichsweise gut durch die Covid-Krise zu steuern.

In der Tat beträgt die Arbeitslosenquote nur noch 3,8 Prozent (Februar), nachdem im April 2020 kurze Zeit über fast 15 Prozent der amerikanischen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter keine feste Arbeit gehabt hatten. Auch ist das Bruttoinlandprodukt der USA mit fast 20’000 Milliarden Dollar nun grösser als vor Beginn der Covid-Krise. «Die Wirtschaft ist sehr stark», sagte Powell dazu am Mittwoch, und werde dem Gegenwind standhalten können. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im nächsten Jahr sei jedenfalls nicht sehr hoch.

Angst vor einem Abwürgen des Aufschwungs

Allein: Die hohe Inflation überschattet diese Erfolge. Und Powell musste eingestehen, dass es wohl noch zwei Jahre dauern könnte, bis die Teuerung wieder auf den Zielwert von gegen 2 Prozent sinkt. Der Fed-Chef wird deshalb auch dafür kritisiert, dass der Offenmarktausschuss nicht schneller vorgehe. James Bullard, der Chef der Fed-Zweistelle in St. Louis (Missouri), sprach sich bereits am Mittwoch für eine Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte aus.

Er wurde aber von seinen acht stimmberechtigten Kolleginnen und Kollegen im Offenmarktausschuss überstimmt – wohl auch, weil sie Angst haben, dass ein zu aggressives Vorgehen der Währungshüter den Aufschwung abwürgen könnte.

Allerdings sind drei der zwölf Sitze im Offenmarktausschuss derzeit verwaist. Präsident Joe Biden nominierte zwar bereits zu Jahresbeginn die entsprechenden Kandidaten für einen Posten im Fed-Führungsgremium. Das Personalpaket wurde aber im Senat von den Republikanern blockiert, weil sie mit der Wahl von Sarah Bloom Raskin nicht einverstanden waren. Raskin hätte auf Wunsch von Biden als Bankenaufseherin der Federal Reserve amtieren sollen. Am Dienstag entschied sich die Geldpolitikerin, ihre Kandidatur zurückziehen.