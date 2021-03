Zoff bei den Royals Die verheerendsten Aussagen aus dem Interview von Harry und Meghan - und was sie für den Palast bedeuten Prinz Harry hat sich bei seiner Kritik am Königshaus auf seinen Vater eingeschossen, und nicht auf die Queen oder seinen Bruder. Das hat einen Grund. Sebastian Borger aus London 08.03.2021, 10.32 Uhr

Ernster Blick: Harry und Meghan im Interview mit Tlkkönigin Oprah Winfrey. Joe Pugliese / AP

Sie habe so etwas wie Gefangenschaft erlebt, sagte Meghan Markle in ihrem explosiven Gespräch mit der US-Talkkönigin Oprah Winfrey. Und ihr Gatte legte nach: «Ich war gefangen, aber ich wusste das nicht einmal.» Erst die Flucht nach Kalifornien im vergangenen Jahr, so Prinz Harry, habe ihm ein «märchenhaftes Leben» an der Seite seiner Frau ermöglicht. Hingegen existieren sein Vater Charles und sein Bruder William, der Erste und Zweite der Thronfolge, auch weiterhin in einem unbewussten Zustand der Gefangenschaft.