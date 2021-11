Österreich greift durch: Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

In Österreich dürfen Ungeimpfte ab Montag ihr Zuhause nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Das beschloss die Regierung am Sonntag in Wien. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Bei Verstössen drohen bis zu 1450 Euro Strafe.

Sandra Havenith 14.11.2021, 15.44 Uhr