Zwei Kinder bei Schulbusunfall in Deutschland getötet

Bei einem schweren Schulbusunfall sind in Deutschland am Donnerstagmorgen zwei Kinder ums Leben gekommen. 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer wurden bei dem Unfall nahe Eisenach in Thüringen verletzt, wie das Landratsamt des Wartburgkreises mitteilte.