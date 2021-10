Bei Vorstellung in russischem Zirkus: Bär greift Trainerin an

Ein Bär hat während einer Zirkusvorstellung in Russland eine Trainerin angegriffen und verletzt. In einem Video ist zu sehen, wie das Tier sich plötzlich am linken Arm der Frau festkrallt und sie zu Boden reisst. Die Trainerin kam nach dem Vorfall am Samstagabend in ein Krankenhaus.