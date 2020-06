100 rote Fässer – Kunstinstallation von Edwin Grüter steht in der Turbine Giswil Der Luzerner Edwin Grüter zeigt sein Lebenswerk in einem Buch. Und hat in Giswil seine bisher grösste Ausstellung. Dabei geht es nicht um einzelne Kunstwerke, sondern vor allem um die Interaktion mit dem Raum. Arno Renggli 23.06.2020, 16.57 Uhr

Ob mit Zeitungspapier bespannte Holzrahmen, beobachtend bewegte Augen auf einem grossen Monitor oder gestapelte rote Fässer: Stets geht es dem Willisauer Künstler Edwin Grüter nicht nur um einzelne Kunstwerke, sondern vor allem um die Interaktion mit dem Raum, wo er sie aufstellt. Besagte Fässer, 100 an der Zahl und kombiniert mit 75 Spanplatten, sind derzeit in der Turbine Giswil zu sehen.

Wie Säulen in einer Kathedrale: 100 Fässer hat Edwin Grüter in der Turbine Giswil aufgestellt. Bild: Melchior Imboden

Verspielt - auch wenn es um Worte geht

Es ist Grüters bisher grösste Ausstellung. Und der Titel der Ausstellung – «Auf Fassungen» – zeigt, dass er gerne auch mal verspielt, durchaus mit einer Portion Ironie an die Sache herangeht. Betrachtet man etwa die «aufgefassten» Türme in Giswil, geht einem vielleicht durch den Kopf, mit welcher oft turmhoher Überheblichkeit eigene Auffassungen zum Besten gegeben werden. Ohnehin zaubert Grüter, der auch Gedichte schreibt, solche Sprachspielereien immer wieder gerne aus seinem Repertoire.

Edwin Grüter, 1950 geboren, bereits mit 18 Jahren als Künstler tätig und damit auch geprägt von der 1968er-Bewegung, beteiligt sich seit 1986 am damals neuartigen Konzept der Rauminstallation. Dabei besteht Kunst nicht mehr nur aus Objekten, in deren Betrachtung man sich losgelöst von allem vertieft. Kunst erlebt man vielmehr im Kontext von Licht, Klängen, Düften und Gerüchen, vor allem aber mit einem bestimmten Raum. Dieser ist nicht nur Location, sondern wird zum wesentlichen Bestandteil der Kunst. Er soll vielfältig reizen, provozieren, auch irritieren und dabei längst nicht alle Fragen beantworten. Damit ist eine Basis gelegt, Kunst mit grosser Offenheit und in Verbindung mit eigenen Alltagserfahrungen zu erleben.

16000 Seiten Schulmaterial geschreddert

In seinem neuen Buch «Installationen» ist Edwin Grüters künstlerischer Weg erlebbar, natürlich mit vielen Illustrationen, dazu erhellenden Texten von Experten und Weggefährten wie Urs Sibler, Otto Heigold oder Josef J. Zihlmann. Das Buch zeigt, wie viele öffentliche Räume Grüter in den letzten Jahrzehnten bespielt hat, darunter auch solche im Freien. Übrigens oft so, dass die verwendeten Materialien danach wieder ihren ursprünglichen Zweck zugeführt werden konnten.

Edwin Grüter (70).

Grüters Arbeiten zielen nicht nur darauf ab, Räume zu gestalten. Sondern diese quasi neu zu schaffen. Die Betonung gerade der Vertikalität zeigte sich etwa in der Ausstellung «Memento. Zeitgenössische Kunst zum Thema Denkmal» (1995 in Altdorf) mit hängenden Baumwolltürmen, in «Zwischenzonen» (1998 in Sursee) mit senkrechten Bahnen aus Luftpolsterfolie oder in «Hängende Gärten» (2016 in Beromünster) mit fast 2000 an Schnüren aufgezogenen farbigen Seidenpapierknäueln.

All diese Ereignisse sind im Buch dokumentiert, wie viele andere Ausstellungen von Edwin Grüter. So auch diejenigen, mit den Grüter den Tod seiner Mutter künstlerisch verarbeitet hat. Andererseits spielt oft auch Selbstironie mit. Etwa wenn der in Zweitbeschäftigung ehemalige Berufsschullehrer in der Ausstellung «Beleerungen» (2016 in Kriens) über 16000 Seiten Unterrichtdokumente geschreddert und zu einem 2 Meter hohen Berg aufgeschüttet hat. Die Relativität und Vergänglichkeit von Wissen geht einem unweigerlich durch den Kopf.

«Ich muss voll und ganz überzeugt sein»

Genau wie das Buch lädt auch die aktuelle Ausstellung in der Turbine Giswil ein, zu entdecken und sich anregen zu lassen ein. «Ich gehe immer vom leeren Raum aus», sagt Edwin Grüter zu seiner Arbeitsmethode, die auch in der Turbine Giswil zur Anwendung gekommen.

«Ich lasse den Raum auf mich wirken. Und erst, wenn ich eine Idee habe, die mich voll und ganz überzeugt, starte ich die Konzeptphase.»

Zum Ausstellungsort sagt er: «Es handelt sich ursprünglich um eine Industriehalle, wo früher mittels Turbine auch Energie erzeugt worden ist.» Die Fässer seien Industrieprodukt und Energieträger, auch die rote Farbe verweist auf Energie. Auch die Dimensionen der Halle hat Grüter begeistert: «Sie hat etwas von einer Kathedrale. Und ich habe mit meinen Fässern quasi die Säulen hineingestellt.»

Ausstellung «Auf Fassungen»: Noch bis zum 4. Juli in der Turbine Giswil. Geöffnet jeweils samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr; www.expoturbine.ch.

Buch: «Installationen» von Edwin Grüter. 156 Seiten. Fr. 48.–. ­Bestellung: www.edwingrueter.ch