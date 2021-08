Lucerne Festival 40 Minuten verspielte Moderne für 400 Neugierige im Luzerner Saal Kein Dresscode, kein Vorwissen. Am Lucerne Festival startete am Dienstagabend wieder einmal die beliebte Reihe der 40min-Konzerte. Susanne Holz 18.08.2021, 15.51 Uhr

«40min»: Ein Konzertformat des Lucerne Festivals mit viel Elan. Bild: Lucerne Festival/Patrick Hürlimann

Und wieder einmal war der Luzerner Saal voll: Sie werden eben sehr geschätzt, die alljährlich während des Lucerne Festivals stattfindenden 40min-Konzerte um jeweils 18.20 Uhr. Am Dienstagabend freuten sich rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer über das erste dieser Kurzkonzerte bei freiem Eintritt in diesem Jahr. 400, das ist die pandemiebedingte Maximalzahl an Gästen, zudem gibt es eine Maskenpflicht und Abstände zwischen den Zuhörenden. Die jüngsten Musikfans wiederum dürfen es sich wie zu Vorzeiten der Pandemie auf gemütlichen Sitzsäcken direkt vor der Bühne bequem machen.

Der kleine Bub und die Inspiration zum Tanz

Was die Mädchen und Buben auch gerne tun – bis auf den einen kleinen Bub, der zur inspirierenden Musik der Solistinnen und Solisten des Lucerne Festival Orchestra am liebsten tanzt. «Inside the Lucerne Festival Orchestra» ist das Konzert am Dienstag betitelt: Für die «Einsteiger, Kenner und Entdecker» jeden Alters spielen an diesem ersten 40min-Konzert Dirk Niewöhner und Thomas Ruge an Viola und Cello, Simon van Holen am Kontrafagott, Rick Stotijn und Axel Ruge am Kontrabass, Reinhold Friedrich und seine Ehefrau Eriko Takezawa an Trompete und Klavier sowie Jörgen van Rijen an Posaune und Loop-Station.

Eine Trompete, die Nebel und Einsamkeit malt

Alle zusammen bringen sie gut 40 Minuten lang verspielte zeitgenössische Musik zu Gehör. Und widerlegen das Klischee, die Moderne sei verkopft. Der tanzende Bub nimmt die Verspieltheit direkt in sich auf und spricht der Musik sozusagen aus dem Herzen. Wie passend: Festival-Intendant Michael Haefliger hat bei seiner Begrüssung betont, dass man hier einem breiten Publikum jeden Alters etwas Spezielles bieten möchte.

Speziell ist sicher der ungezähmte «Chassidische Tanz», den Dirk Niewöhner und Thomas Ruge auf Viola und Cello so vorlaut wie fein zum Leben erwecken. Es ist schön, die grosse Nähe der beiden Musiker zu beobachten, ihre Mimik und den Dialog zwischen ihnen. Bravo-Rufe erntet Simon van Holen, der der «Bassnachtigall» Erwin Schulhoffs eine gewichtige Stimme gibt. Bei den Kontrabassisten wiederum fasziniert einen zu sehen, mit welcher Kraft die Arme im Einsatz sind. Und Reinhold Friedrich verzaubert mit seiner klagenden Trompete, die Nebel und Einsamkeit aus Hesses berühmtem Gedicht malt, vertont von Japans zeitgenössischem Komponisten Toshio Hosokawa. Wie sagt ein Herr aus Luzern nach dem Konzert so schön: «Bei 40min zeigt sich das Festival von seiner lustvollsten und verspieltesten Seite.»

