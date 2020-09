Auf den Spuren der Gleichstellung zu 50 Jahre Frauenstimmrecht im Historischen Museum Luzern Das Historische Museum feiert mit dem Stück «Wenn frau will... Auf dem Weg zur Gleichstellung» 50 Jahre Frauenstimmrecht. Das Theater ist teil einer Sonderausstellung. Yvonne Imbach 25.09.2020, 05.00 Uhr

Am 25. Oktober 1970 entschieden sich die Luzerner Männer, den Frauen auf kantonaler Ebene eine politische Stimme zu gewähren. Auf nationaler Ebene wurde das Frauenstimmrecht erst einige Monate später eingeführt.

Das Historische Museum Luzern feiert dieses Jubiläum ab dem 22. Oktober mit der Sonderausstellung «Eine Stimme haben. 50 Jahre Frauenstimmrecht in Luzern». Zu jeder Sonderausstellung entsteht eine neue Theatertour. Gestern stand die Premiere des aktuellen Stücks auf dem Programm.

«Natürlich ist Seppi das Familienoberhaupt»

Los geht’s mit einer Feststellung der Protagonistin Nathalie Brun: «Oh! Frauen sind hier deutlich in der Überzahl.» Sie lädt ein, ihr zu folgen, und zwar ins Wohnzimmer ihrer Eltern, wo sie 1970 als Neugeborenes im Stubenwagen liegt. Die Schauspielerin Franziska Senn beweist ihre Wandelbarkeit, in dem sie als Solo-Spielerin in alle kantigen Charaktere schlüpft. So auch in die Rolle der Mutter Anna, der das Publikum beim Telefonieren mit ihrer Freundin zuhören darf: «Ohne die Unterschrift deines Mannes darfst du keine Stelle annehmen. Natürlich ist Seppi das Familienoberhaupt.»

Franziska Senn in der Rolle der Frau im Jahr 1970. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. September 2020)

Das Stationentheater führt durch das geheimnisvolle Museumslager, in jedem neuen Raum trifft man auf ein neues Jahr und aktuelle Zeitzeugen und Geschichten hinter den Menschen. Der Weg hin zur weiblichen Emanzipation beginnt im Stück im Jahr 1635. Man erfährt, wie eine junge Frau aus ärmlichen Verhältnissen an einen verwitweten Tuchhändler mit fünf Kindern verheiratet werden soll. Ihre einzige Chance, diesem Schicksal auszuweichen, ist der Weg ins Kloster.

Weitere Einblicke in die Gleichstellungsgeschichte bekommen die Zuschauer bei den Suffragetten in England 1912, an der Ausstellung für Frauenarbeit SAFFA 1958 und in Nathalies ganz persönlichem Umfeld. So nimmt sie 1991 und 2019 am Frauenstreiktag teil und kämpft: Ihr Credo lautet schliesslich «Wenn frau will, steht alles still!»

Viel bissiger Humor

Hinreissende Details wie der Toaster und die Kittelschürze aus den 70ern, das mobile Studio des Landessenders Beromünster oder ein Blick aufs Eidgenössische Turnfest 1991 entführen in vergangene Zeiten. Viel – durchaus auch bissiger – Humor und heute kurios wirkende Aussagen, wie dass Frauen vor 50 Jahren kein eigenes Konto führen durften, sind den beiden Autorinnen Lisa Bachmann und Jana Avanzini zu verdanken. Regisseurin Nicole Davi betonte: «Die Geschichte geht weiter, wir wollen zu mehr Achtsamkeit aufrufen, denn noch immer sind wir Frauen nicht gleichberechtigt.» Aktualitäten wie die Abstimmung über den Vaterschaftsurlaub würden involviert.

Hinweis: Mehr Informationen unter www.historischesmuseum.lu.ch