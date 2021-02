Kunst Ausstellung: Afrikanisches Leuchten inmitten der Altstadt von Luzern Claude Sandoz stellt in der Galerie Ahoi aus. Die farbenprächtige Installation geht auf einen Aufenthalt in Dakar im Jahr 2003 zurück. Susanne Holz 18.02.2021, 18.07 Uhr

Sonne im Winter: Eine Installation von Claude Sandoz mit Stoffen aus dem Senegal. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Februar 2021)

Diese Installation leuchtet ziemlich viel weg: den kalten Winter, die Mühen mit der Pandemie, die so oft vermisste Sonne. Blickt man ins grosszügige Schaufenster des «Ahoi» in der Altstadt, ist das Auge gebannt und das Herz erwärmt von so viel schöner Farbigkeit.