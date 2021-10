Echolot-Festival : Mario Batkovic spielt in Luzern

Luzern Akkordeon verzaubert Betonkirche: Das neue Echolot-Festival wirft starke Wellen Vom Folk-Trance im Hotelsaal zum Euro-Dance in der Kegelbahn: Echolot ist ein neues Festival in Luzern, das noch bis Samstag dauert. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 22.10.2021, 17.06 Uhr

Mario Batkovic in der Johanneskirche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Oktober 2021)

Da reist man kreuz und quer durch die Stadt und hört Musik in Lokalen, die sonst kaum so bespielt werden. Echolot ist ein neues Festival in Luzern, dessen erster Abend am Donnerstag nicht nur Konzept, sondern auch Erlebnis war: ein stattliches Publikum mit vielen jungen und ein paar älteren Menschen und auf den Bühnen ein Mix an ausgewählten Bands, welche die alte Lust auf Konzerte neu entfachen.

Es beginnt wie in einem alten Gaukler-Film, als die akustische Musik noch ein Trip war. Der Charme des kleinen Saals im Hotel Beau Séjour an der Haldenstrasse mit den Leuchtern und den Gemälden an den Wänden gibt passende Patina zum Schauplatz. Zwei Musiker und eine Musikerin, zwei Gitarren und ein Schlagzeug. Das Trio Meril Wubslin aus Genf und Brüssel bezaubert mit repetitiven Riffs und Harmoniegesang und macht klar, dass auch schlichte Songstrukturen, subtil variiert und rhythmisch aufgeladen, ihre Wirkung haben.

Das Trio erinnert zeitenweise mit seinem beschwörenden Gesangslinien und den psychedelischen Saiten-Nuancen an ein altes Folk-Duo aus Kalifornien. Aber Meril Wubslin spielen ganz von heute und lassen hören, dass auch akustische Musik mit grossem Trance-Faktor gespielt werden kann, ohne dass ein peitschender Beat das Taktmass sein muss. Die dunklen Stimmlagen, die Dialoge der beiden Gitarren und das zupackende Schlagzeug weben organisch und mit melodischem Gespür den Zwirn des Abhebens.

Mario Batkovic spielt in der Johanneskirche.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. Oktober 2021)

Klangstarke Musik mit selbstironischer Rockpose

Nächste Station ist die Johanneskirche im Würzenbachquartier. Draussen im Beton-Labyrinth leuchten weisse Ballons und sitzen die Menschen an Tischen. Für Speis und Trank war gesorgt. Ein voller Teller Food mit Reis und Gemüsen, gekocht von «Education for Integration». Man bezahlt Kollekte, der Erlös geht an ein Hilfsprojekt in Afghanistan. Bald ist das Einmachglas voll mit Zwanzigernoten. Auch der Pfarreileiter sitzt am Tisch und freut sich über das neue Festival. Alf, Steffi und Joan sind als Deko-Team unterwegs und lackieren allen, die wollen, die Fingernägel in den Festivalfarben Blau, Rot und Gelb.

Die 1967 in Sichtbeton gebaute Johanneskirche öffnet ihr Herz im Innenraum. Der Raum ist so imposant wie beruhigend. Eingetaucht in bläuliches und rötliches Licht, entfaltet sich die Musik des bosnischen Berner Akkordeonisten Mario Batkovic in repetitiven und bombastischen Momenten. Weder Folk noch Klassik, weder Ethno noch Pop, aber klangstark und nuanciert, sodass man dranbleibt.

Um doch noch ein bisschen Rock-’n’-Roll-Feeling zu erzeugen, gibt sich der Akkordeonist kurz eine Rock-Pose und wirft ein Plektrum in die ersten Publikumsreihen. Er habe als ­Jugendlicher gerne Gitarre gespielt, gibt er lächelnd zum Besten. Aber ihm blieb nur eine Handorgel im bosnischen Dorf.

Batkovic schraubt sich von einfachsten Motiven in melodische Moll-Landschaften. Man hört verschiedenste Schichten: Die abgrundtiefen Bässe, das sphärische Hochtöner-Gebalge. Er kann Töne dehnen und ziehen, flächige Strukturen mit Techno-Rhythmen grundieren oder das Instrument zur orchestralen Orgel katapultieren. Die Zugabe ohne Verstärker: Andacht kehrt ein. Das Akkordeon schimmert in zartesten Tönungen wie die Flügel einer Libelle.

Ironische Demontage einer schrecklichen Erfindung

Am anderen Ende der Stadt, im Klub Kegelbahn, verwandelt sich vor Mitternacht die Libelle in ein angriffiges Monster. Das Duo Capslock Superstar rotiert zwischen Ballermann-Getöse und Spoken-Word-Attacken. Euro-Dance ist eine schreckliche Erfindung, aber das Duo überspitzt ihn mit ungeschminkten Texten, Polit-Salven oder Soundtrash und gibt ihm den Garaus.

Jessica Jurassica, die ihr Gesicht mit einer Sturmmaske verhüllt, hüpft wie ein Gummiball über den Boden, wenn sie sich nicht über man-caves ohne Toilette (Proberäume von Musikern) oder Boygroups auslässt. DJ Netlog, der aussieht wie ein Underground-Chemiker, streichelt unzimperlich seine Gitarre, fingert am Laptop und drückt den Sirenenknopf. Trotz einiger mieser Hits: Das Duo markiert Widerstand im Geplänkel der Stromlinienförmigkeit. Auch dafür danken wir dem Echolot-Festival, das mit dem samstäglichen ausverkauften Tag zu Ende geht.