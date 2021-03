akku Emmen Patricia Bieder lässt fünf Kunstschaffende die Landschaft neu interpretieren Die letzte von Gastkuratorin Patricia Bieder kuratierte Ausstellung im akku Emmen verhandelt ein altes Genre neu. Susanne Holz 03.03.2021, 18.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer möchte nicht mal gerne der Welt gegenüberstehen und sie von aussen betrachten? Um Abstand zu bekommen, und sie, die Welt, in all ihren Facetten zu erfassen? Und dabei vielleicht auch die eigene Person zu verorten? Distanz kann Klarheit schaffen. Patricia Bieder, Gastkuratorin in der akku Kunstplattform, ist sich sicher: Für das Erleben von Landschaften gelte das Gleiche– erst aus der Entfernung könne man sich ein Bild ihres Wesens machen.

Die Ausstellung «Der Welt gegenüber. Landschaftsräume» ist nach über einem Jahr begeisterten Einsatzes für die Kunstplattform in Emmenbrücke die letzte, die Patricia Bieder hier kuratiert. Danach wird sich Bieder wieder ganz auf ihre Arbeit am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) konzentrieren. Was die aktuelle Ausstellung betrifft, so betont Patricia Bieder weiter: «Bilder funktionieren wie Fenster und sind dabei immer auch eine Übersetzung und Abstraktion der Welt.»

Werke von Esther Ernst (blaue Wand) und Jeroen Geel (weisse Wand). Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Werke von Heinz Egger. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Werke von Monika Müller. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Ein Werk von Monika Müller. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Werke von Esther Ernst (blaue Wand) und Jeroen Geel (weisse Wand). Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Werke von Jeroen Geel. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021) Werke von Andri Stadler. Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 2. März 2021)

Drei Hauptausstellungen wird es 2021, in diesem weiteren Übergangsjahr, in der akku Kunstplattform geben. Der Clou: Zusammen decken sie die drei Gattungen Landschaft, Stillleben und Porträt ab. Die Auftaktausstellung mit Gemälden, Zeichnungen und Fotografien, die in diesen Tagen startet, widmet sich der Landschaft. Sie zeigt fünf zeitgenössische Positionen, mit einem je eigenen Blick auf die Welt.

Mit Jeroen Geel (geboren 1976), Monika Müller (geboren 1969) und Andri Stadler (geboren 1971) sind drei Kunstschaffende aus Luzern vertreten. Dieser regionale Horizont weitet sich mit der in Berlin und Solothurn lebenden Künstlerin Esther Ernst (geboren 1977) und dem in Burgdorf arbeitenden Maler und Zeichner Heinz Egger (geboren 1937).

Das jahrhundertealte Motiv des Waldes

Sie alle öffnen hier den Betrachtern vielfältige Fenster nach draussen. Patricia Bieder verweist auf den Humanisten und Architekten der Renaissance, Leon Battista Alberti, der das Bild als Illusion des Blickes durch ein offenes Fenster definiert hat. Kunst kann Orientierung schaffen. In dieser Welt der Landschaftsbilder entschied sich Jeroen Geel für das jahrhundertealte Motiv des Walds. Mit Velo, Staffelei, Palette und Pinsel machte sich Geel 2020 wiederholt von seinem Atelier in Emmenbrücke in den nahe gelegenen Wald auf. Dabei ging es dem genuinen Maler aber nicht um Abbilder des Waldes, sondern darum, die dort verbrachte Zeit abzubilden. Seine Waldbilder faszinieren durch ihre Licht- und Schattenführung und sind nicht Kulisse, sondern Motiv.

Wacher Blick und romantisches Auge

Was Andri Stadler abbildet, ist dagegen auf den ersten Blick weniger klar erkennbar. Seine grossformatigen Fotografien könnten auch Malereien sein, zu sehen ist Schemenhaftes, Zweige, Äste, der Einfall von Licht beispielsweise. Diese Werke sind auch das Resultat von Stadlers Leidenschaft für Alpenpässe. Viele ist Andri Stadler durchwandert, darunter den Splügenpass. Stadler verfügt gleichzeitig über einen wachen Blick und ein romantisches Auge. Und stellt die Frage danach, was wir überhaupt sehen, wenn wir eine Fotografie betrachten.

Heinz Egger wiederum stellt mit dem Übertitel «Promenade» für seine kleinformatigen Malereien sogleich eine Verbindung zu Robert Walsers Erzählung «Der Spaziergang» her. Eggers Arbeiten sind ein existenzieller Gehalt und eine Dringlichkeit zu eigen. Seine Bilder sind verdichtete Erinnerungen und somit Räume des Innern.

Wogegen im Zentrum von Monika Müllers Arbeiten die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur stehen. Feuer, Wasser, Erde, Luft. So thematisiert Müller etwa die Waldbrände in Australien Anfang 2020. Und im Kabinett? Dort ist Esther Ernst zu sehen. Das Papier ist ihre Bühne, die Künstlerin eine Geschichtenerzählerin. Ernst «verzeichnet» die Welt landkartenähnlich.

Ausstellung in der akku Kunstplattform in Emmenbrücke: «Der Welt gegenüber. Landschaftsräume. Heinz Egger, Esther Ernst, Jeroen Geel, Monika Müller, Andri Stadler». 6. März bis 25. April 2021. Geöffnet Fr/Sa 14–17 Uhr sowie So 10–16 Uhr. Am Freitag, 5. März, sind von 18 bis 20 Uhr die Kunstschaffenden, Gastkuratorin Patricia Bieder und Geschäftsführer Karl Bühlmann anwesend. www.akku-emmen.ch