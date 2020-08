Alain Berset setzt mit Begrüssungsrede ein Signal – das sind die Höhepunkte des Lucerne Festivals Die Ausgabe «Life Is Live» von Lucerne Festival präsentiert Stars und Orchester mit aktualisiertem Schutzkonzept. Urs Mattenberger 05.08.2020, 19.00 Uhr

Auch für Cecilia Bartoli und ihr Barockorchester gibt es noch Karten. Bild: Lucerne Festival/Alain Hanelomc

Auch wenn sich die Coronaansteckungszahlen in der Schweiz wieder im dreistelligen Bereich bewegen: Klassische Konzerte bleiben von der Diskussion um allfällige Hotspots im Freizeitbereich ausgenommen. Ja, sie waren überhaupt nie ein Thema, sondern liefen ungenannt und undifferenziert mit unter der Generalkategorie «Grossveranstaltungen», für die vorerst 1000 Besucher zugelassen sind.

Wenn die Sonderausgabe «Life Is Live» von Lucerne Festival am 14. August beginnt, gibt es wenigstens eine indirekte bundesrätliche Bestätigung dafür, dass man bedenkenlos bestuhlte Konzerte besuchen kann, in denen Abstände sichergestellt sind, die Leute nicht sprechen und alle in eine Richtung schauen. Denn Bundesrat Alain Berset besucht höchstpersönlich das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra und hält eine kurze Begrüssungsrede im Konzertsaal des KKL.

Mit Schutzkonzept zurück zur neuen Normalität

Das gibt dem Festival eine doppelte Signalwirkung. Eine solche nämlich hat ohnehin die Tatsache, dass in den drei Konzerten mit Orchester 950 Besucher zugelassen sind. Das ist ein deutlicher Schritt zurück zur neuen Normalität, die sich für die kommende Saison alle erhoffen.

Die grösste Änderung im Vergleich zu den ersten Konzerten nach dem Shutdown (mit damals 300 Besuchern) ist die Maskenpflicht im KKL. Das Festival lässt eigene Masken in verschiedenen Grüntönen produzieren und gibt sie nach Bedarf am Eingang kostenlos ab. Darf das Publikum während des Konzerts die Masken vom Gesicht nehmen, wie das an den kürzlich eröffneten Salzburger Festspielen der Fall ist? «Nein, massgeblich dafür ist das Schutzkonzept des KKL», sagt Mediensprecherin Nina Steinhart: «Dieses sieht vor, dass die Besucher die Maske in allen Bereichen innerhalb des KKL tragen.» Das KKL stellt auch ausschliesslich das Saalpersonal, das die Besucherströme beim Verlassen des Saals, bei den Garderoben sowie an den Toiletten steuert, damit keine Ansammlungen entstehen.

Selbst bei 950 Besuchern sind im Konzertsaal (mit 1900 Plätzen) freie Sitzplätze zwischen zusammengehörigen Paaren oder Gruppen problemlos möglich. Zudem gibt es keine Pausen, keinen Barbetrieb und keinen Späteinlass. Einlass ins KKL ist 45 Minuten vor dem Konzert über die zwei Eingänge beim Konzertsaal-Foyer. Karten werden per Post zugestellt, allerdings gibt es eine Kasse im Windfang vor dem zentralen Foyer. Um auch da Ansammlungen zu vermeiden, gibt es Ermässigungen für Studenten nur für die Rezitals von Mauro Peter und Valentine Michaud sowie für das Alumni-Konzert.

Online-Angebote und mit dem Ticket ins Museum

Physische Kontakte werden durch Online-Angebote ebenfalls vermindert. So gibt es anstatt der Einführungen Audiopodcasts zu den Konzerten des Festival-Orchesters und des Pianisten Igor Levit. Die Programmhefte werden digital auf der Website zur Verfügung gestellt. Statt der üblichen Ermässigungen auf ÖV-Tickets wird zudem das Festivalangebot in Zusammenarbeit mit Museen erweitert: Das Ticket erlaubt am Konzerttag und einen Tag vor- und nachher den kostenlosen Besuch in der Sammlung Rosengart sowie im Kunstmuseum.

Ungezwungen begegnen kann man sich nach dem Konzert dennoch – zum Beispiel in den Restaurants des KKL, die 150 Gästen Platz bieten. Und wo man doch noch ohne Maske Festival-Luft schnuppern kann.

Martha Argerich Bild: PD

Das Schutzkonzept hat auch Auswirkungen auf der Bühne. So tritt das Lucerne Festival Orchestra in den beiden ersten Konzerten nicht in Grossbesetzung auf. Der in Luzern wohnhafte Doyen unter den Dirigenten Herbert Blomstedt (93) nutzt das für ein Beethoven-Experiment: Die 35 Musiker auf der Bühne entsprechen der Besetzung, die Beethoven für seine zweite (Eröffungskonzert, 14. August) und dritte Sinfonie «Eroica» (15. August) verlangte und selber verwendet hat. Starglanz gibt beiden Konzerten Martha Argerich als Solistin in Beethovens Klavierkonzert Nr. 1. Eine prägende Rolle kommt in dieser Beethoven-Besetzung den im Orchester mitwirkenden Solisten wie Reinhold Friedrich zu, die zudem am 16. August Kammermusik von Mozart und Beethoven (Septett) spielen.

Igor Levit Bild: PD

Die Auswahl von Künstlern, die in der Schweiz leben, mindert den Starfaktor keineswegs. Zu diesem trägt neben Blomstedt und Argerich auch die bei Zürich wohnende Cecilia Bartoli. Zu den Coronabedingungen passt, dass Barockensembles gerade dank kleinerer Besetzungen die «Leidenschaft» dieser Musik auf die Spitze treiben, die Bartoli in einem Interview als ihr «Geheimnis» und «Erfolgsrezept» verrät. In Luzern beweist sie es mit ihrem Orchester Les Musiciens du Prince – Monaco und Werken von Händel bis Vivaldi. Der Pianist Igor Levit wiederum hat den Vorteil, dass er ganz allein auf der Bühne sitzt. Er führt seinen Beethoven-Zyklus unter anderem prominent weiter mit der «Sturm»-Sonate und der «Pathétique» (22. August) sowie am 23. August mit den Fantasie-Sonaten op. 27.

Die Lucerne Festival Academy ist bei «Life is Live» mit ihren Alumni vertreten. Sie stellen drei Schweizer Komponisten der jüngeren Generation vor – allen voran Barblina Meierhans (29) mit einem Auftragswerk zu Corona. «Auf Distanz» thematisiert soziale Distanz mit einer Raummusik, in der eine solistische Bassflöte aus der Ferne mit dem Rest des Ensembles interagiert. Ins Ensemble integriert ist das Soloinstrument in Nadir Vassenas «materia oscura» – mit der Saxofonistin Valentin Michaud (Kasten rechts). Zu Corona passt auch Oscar Bianchis «Contingency», das mit Störungen und Volten vorführt, wie sich Leben und Musik genauer Planbarkeit entziehen. Wie man Zugang zu solch neuer Musik findet, sagt Dirigent Baldur Brönnimann in einem digitalen Beitrag auf der Website des Festivals.

Peter Conradin Zumthor. Bild: PD

Wenn wegen Corona nichts mehr gehen sollte – wie könnte man dennoch Musik machen? Diese Frage brachte Intendant Michael Haefliger auf die Idee, ein Projekt mit Kirchenglocken zu machen. Daraus entstand die Klanginstallation «Luzerner Glocken – con sordino» von Peter Conradin Zumthor, die vom 17. bis zum 19. August zu hören ist. Der Schweizer Schlagzeuger und Komponist ummantelt die Glocken-Klöppel der Jesuiten-, Hof- und Matthäuskirche sowie der Peterskappelle, sodass nicht die Schläge, sondern der Ausklang bestimmend ist – wie eine «von weitem hergewehte Schönheit». Ebenfalls unter freiem Himmel findet das Strassenfestival mit Weltmusikgruppen statt (19. bis 21. August). Unter welchen Bedingungen ist noch nicht klar und wird demnächst bekanntgegeben.

Mauro Peter Bild: PD

Als Gewinnerin des Credit Suisse Young Artist Award hätte die Saxofonistin Valentine Michaud (26) diesen Sommer mit den Wiener Philharmonikern auftreten dürfen. Jetzt stellt sie ihre Vielseitigkeit mit einem Rezital vor, das von Glasunow bis zu Kevin Juillerats (33) «L’Etang du Patriarche» reicht und eigene Bearbeitungen von Werken Prokofjews und Poulencs umfasst (Klavier: Akvilė Šileikaitė, 20. August). Sein längst fälliges Début beim Lucerne Festival gibt der Luzerner Tenor Mauro Peter, der seine Stellung als Ensemble-Mitglied am Zürcher Opernhaus mit einer internationalen Karriere verbindet. Mit dem gefeierten Liedbegleiter Helmut Deutsch singt Peter Perlen romantische Lieder von Schumann, darunter «Dichterliebe» und den Liederkreis op. 39 nach Eichendorff (18. August).

Hinweis: Alle Infos und Vorverkauf für das Lucerne Festival «Life Is Live» unter www.lucernefestival.ch