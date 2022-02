Innerschweizer Kulturprojekt «Innereien»: Jetzt steht das Programm

Flüelen «Habe wohl einige Nachbarn geweckt»: So hat Corinne Suters Freund die Siegesfahrt erlebt

Die in Flüelen wohnhafte Schwyzerin Corinne Suter begeisterte die Schweiz mit ihrem Olympiasieg in der Alpinen Abfahrt. Zuhause an ihrem Wohnort sind die Leute begeistert.