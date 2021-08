«Alle Farben sind da wie in Kairo» Rollenvorbild für Männer? Die Dirigentin Mirga Grazinyte über Work-Life-Balance, Corona-Geschenke und Musik. Interview: Urs Mattenberger 31.08.2021, 19.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erste Frau an der Spitze eines Top-Orchesters: Mirga Gražinytė-Tyla.

Sie waren Anfang 2020 eine der ersten international bekannten Musikerinnen, die sich mit Covid-19 infizierten. War Ihnen gleich bewusst, was das bedeuten würde?

Mirga Grazinyte-Tyla: Nein, und zunächst auch den Ärzten nicht. Als ich mich während einer Tournee in Spanien krank fühlte, diagnostizierten die Ärzte eine Lungenentzündung. Nach meiner Rückkehr nach Grossbritannien erlitt ich einen Rückfall. Auch da rechnete noch niemand mit Corona. Erst als der trockene Husten wiederkam, wurde ich positiv getestet, aber einen schweren Verlauf nahm die Krankheit bei mir nicht.

Seither mussten auch Sie streamen und konnten lange nicht reisen. Was könnte von solchen Umstellungen nach Corona bleiben?

Zu den positiven Erfahrungen gehört für mich, welch kurzfristigen Veränderungen durch die Pandemie möglich wurden. An den Salzburger Festspielen etwa, wo ich zum Auftakt Brittens «War Requiem» dirigierte, konnte das City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) nicht anreisen. Bei der Rückkehr nach England hätten alle Mitwirkenden in Quarantäne gehen müssen. Die Festspiele machten die Aufführung dennoch möglich, indem sie in kürzester Zeit das Gustav-Mahler-Jugendorchester und weitere Musiker aus den Ferien heraus engagierten.

Wie haben sich all die Umstellungen auf Ihren Terminkalender ausgewirkt?

Auch bei mir führten die Absagen einerseits zu einem schmerzhaften Einschnitt. Das CBSO konnte zum Beispiel von März 2020 bis August 2021 in Orchesterformation nicht auftreten. Die vielen Umstellungen ermöglichten mir anderseits zahlreiche Débuts in Streamingkonzerten. Vor allem aber erwies sich die kurzfristige Planung als sehr angenehm in meiner familiären Situation. Ich konnte Projekte so auswählen, dass sie gut in unser Familienleben hineinpassten. Insofern war dieses Jahr für mich auch ein Geschenk.

Lässt sich die Reisetätigkeit im Musikbetrieb über Corona hinaus reduzieren?

Angesichts des Klimawandels wäre das natürlich wünschenswert. Schon heute arbeite ich viel mit lokalen Künstlern zusammen. Aber man muss realistisch sein: Internationale Tourneen haben für Orchester eine grosse Bedeutung. Es geht nicht nur darum, sich an grossen Festivals zu präsentieren. Tourneen sind für Orchester auch eine wichtige Einnahmequelle. Darauf wird man in Zukunft nicht leicht verzichten können.

Als gefeierte Dirigentin wurden Sie zu einem weiblichen Rollenvorbild. Nach der Geburt Ihres zweiten Kindes gaben Sie bekannt, dass Sie Ihren Vertrag in Birmingham nicht verlängern, um mehr Zeit für musikalische Projekte zu haben. Fiel Ihnen dieser Abschied vom Rollenvorbild schwer?

Nein, jeder Mensch kommt ja immer wieder an einen Punkt, wo er sich fragen muss, was ihm im Leben am wichtigsten ist. Das hat sich in meinem Fall nach der Geburt der Kinder stärker verändert, als ich erwartet hatte. Eine optimale Balance zu finden, wie ich meine Interessen und die der Kinder miteinander vereinbaren kann, wurde da viel wichtiger als die Frage nach Rollenvorbildern. Schliesslich brauchen diese Kinder uns jetzt, sie sind darauf angewiesen, dass wir sie begleiten, und wir können sie nur einmal in unserem Leben so begleiten. Was das CBSO anbelangt: Ich bin sicher, dass unsere Freundschaft und Zusammenarbeit weitergeht.

Es gibt Dirigenten, die von ihren kleinen Kindern schwärmen und trotzdem Chefpositionen ansammeln. Sind Sie jetzt ein Rollenvorbild für Männer?

Nein, ich habe nicht den Anspruch, Vorbild für andere zu sein. Ich bin zwar mit meinem Entscheid unendlich glücklich. Aber jeder muss selber entscheiden, wie er Leben und Arbeit ausbalancieren will. Wenn man sich in Spannungsfeldern wie zwischen Beruf und Familie bemüht, daraus das Beste zu machen, kann das einen auch weiterbringen.

Bleibt für eigene musikalische Projekte generell zu wenig Zeit, wenn man ein grosses Orchester leitet?

Es ist tatsächlich eine anspruchsvolle Aufgabe, eine grosse Familie wie das CBSO zu führen. Das hängt auch mit der grossen Diversität der Bevölkerung in der Stadt zusammen. Asiatische Bevölkerungsgruppen sind zum Beispiel in unserem Publikum untervertreten, an Schulkonzerten dagegen findet man alle Nationen und Farben und kann sich wie in einer Stadt wie Kairo fühlen. Das Orchester hat zwar einen offenen Geist und Lust, immer wieder neue Projekte auszuprobieren. Damit eine Verbindung zur Stadt, zu ortsansässigen Künstlern und all den verschiedenen Menschen und auch Kindern aufzubauen, ist eine grosse Chance. Aber ich habe festgestellt, dass mein mentaler Fokus jetzt einfach woanders liegt.

Zu Ihren musikalischen Projekten gehört die Musik des Schostakowitsch-Weggefährten Mieczyslaw Weinberg. Wie passt er in Ihrem Luzerner Programm zwischen Werke von Schumann?

Weinberg ist ein grossartiger Komponist, der noch immer viel zu wenig gespielt wird. Die Bescheidenheit, die Menschlichkeit und Wärme, die in seiner Musik klingt, ist etwas unglaublich Universelles. Seine 22 Sinfonien reichen für ein ganzes Leben, um sie zu erschliessen! Im Adagio aus seiner zweiten Sinfonie spielen Bratsche und Cello unisono eine Melodie, die an die Träumerei von Schumann erinnert, von dem wir im Konzert zwei gegensätzliche Werke spielen: Die überschwängliche Frühlingssinfonie und die Zweite, die ins Festivalthema «Verrückt» passt.

Weinberg verlangt, im Gegensatz zu Schumann, eine grosse Orchesterbesetzung. Wie decken Sie beides mit dem Mozarteumorchester Salzburg ab?

Schumann erinnert noch an die klassische Tradition, aus der er herkam, aber er ist doch schon Romantiker. Im Vergleich etwa zu Mozart verlangt seine Musik eine längere Artikulation, zudem kann man in seinen Sinfonien nach dem Lied suchen und liegt ihnen eine poetische Idee zu Grunde. All das kann man auch in einer grösseren Besetzung – mit 14 ersten Geigen – umsetzen, die wiederum für Weinberg genügend ist. Es ist eine Art Mittelwert, für den das Orchester mit seinem Background die nötige Leichtigkeit und Transparenz mitbringt.