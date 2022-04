Kino Dokumentarfilm «Durch Schnitt»: Robin Scherers Geschichte ist alles andere als Durchschnitt Vom Schulsorgenkind zum Geschäftsführer: Das filmische Porträt, realisiert vom Luzerner Filmemacher Pablo Callisaya, interessiert und bewegt. Regina Grüter Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robin Scherer vor dem Säli-Schulhaus in Luzern, wo er die Kleinklasse besuchte. «Lebe, um zu lernen», liest er. Daran sei doch etwas verkehrt, meint er. «Lerne, um zu leben» würde ihm besser gefallen. Bild: Tapir Film

«Es blieb einfach nichts hängen», beschreibt die Mutter die Lernschwierigkeiten ihres Sohnes. Robins Schulzeit endete in der 7. Klasse – eine einzige Leidensgeschichte. Erst sehr spät wurde bei ihm die chronisch-entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn diagnostiziert. Heute ist Robin Scherer Mitte 30. Seit gut zehn Jahren betreibt er einen eigenen Coiffeursalon in Hergiswil.

Der Luzerner Filmemacher Pablo Callisaya («Vor lauter Bäumen») hörte von Andrea Kopp-Hüsler von Robin Scherers Geschichte. Sie war bei ihm in Hergiswil zum Haareschneiden, man kam ins Gespräch – wie das so ist beim Coiffeur – und irgendwann zum Thema Schule. Kopp-Hüslers eigener Sohn hatte Mühe in der Schule. Jetzt ist sie als Produzentin am Dokumentarfilm «Durch Schnitt» beteiligt, der am Samstag in Luzern Vorpremiere feierte.

Wie ist es möglich, dass jemand so früh die Schule abbricht?, hat sich Callisaya gefragt? Und wie ist es dazu gekommen? Erst wollte er Scherers Geschichte als Spielfilm inszenieren – er hat an der Zürcher Hochschule der Künste Spielfilmregie und Drehbuch studiert und betreibt zusammen mit Moritz Hossli die Luzerner Produktionsfirma Tapir Film. Kam aber zum Schluss, dass es doch viel interessanter wäre, mit Robin als Protagonist zu arbeiten. Wie recht er hat.

Familie, Wille und ­ Fröhlichkeit

Vimeo

Callisaya stellt zu Scherers persönlicher Geschichte eine eigene Erkundung des heutigen Schweizer Schulsystems:

Es ist ein ebenso amüsantes wie erhellendes Intermezzo, wie Callisaya unterwegs an ländlichen und städtischen Schulen Lehrpersonen, eine Heilpädagogin, eine Schulsozialarbeiterin und nicht zuletzt Kinder befragt.

Die zahlreichen Wortmeldungen aus dem Publikum im Anschluss an den Film zeigen: Das Thema bewegt. Kleinklassen, wie Robin Scherer sie besucht hat, «dienen der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, die dem Unterricht in der Regelklasse nicht zu folgen vermögen», so die Definition. Heute kann mit Integrativer Förderung besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden – in den Regelklassen.

Mit nie abreissender Unterstützung der Familie, unbändigem Willen und erstaunlicher Fröhlichkeit ist Robin Scherer seinen eigenen Weg gegangen. Im heutigen Schulsystem würde er nicht mehr durch alle Maschen fallen, glaubt er. Er sei zwar «sehr weit weg von durchschnittlich», pflichtet Scherer einem Besucher bei. «Und trotzdem schneide ich halt jeden Tag etwas durch», scherzt er in Anspielung auf den Filmtitel.

«Durch Schnitt»: Sonntag, 10. April, 11 Uhr, Premiere mit Regisseur und Protagonist; https://tapirfilmatelier.com/.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen