Luzern Alte Hits, so viel ist sicher: Die US-Rockband The Hooters eröffnet am Mittwoch nach zwei Jahren Coronapause das Retro Festival Das Musikfestival im Hotel Schweizerhof sorgt mit Kultbands für viel Nostalgie. Regina Grüter 17.03.2022, 05.00 Uhr

Landeten in den 80ern Hits wie «All You Zombies» oder «Johnny B» und eröffnen das Retro Festival: The Hooters.

«Johnny B, how much there is to see?/Just open your eyes and listen to me» – wer kennt sie nicht, diese Songzeilen? Die US-Rockband The Hooters eröffnet am Mittwoch nach zwei Jahren Coronapause das Retro Festival, das seit 2012 Heldinnen und Helden plus/minus 50-jähriger Musikfans nach ­Luzern holt. Heute hört man von den meisten nicht mehr viel. Aber damals, damals waren sie gross – oder hatten zumindest einen Hit.

Davon hatten die Beach Boys unzählige. Jeder und jede Ü40 hat zu Songtiteln wie «Surfin’ U.S.A.» oder «California Girls» sofort eine Melodie im Ohr. Natürlich ist bei California Surf, Incorporated (Donnerstag) kein Originalmitglied von The Beach Boys dabei. Aber der Kopf der Tribute-Band, Schlagzeuger Bobby Figueroa, war von 1974 bis 1988 Teil der Surfmusik-Legenden – ­ursprünglich angeheuert als Rückendeckung für Dennis Wilson. Figueroa hat sich mit Musikern zusammengetan, die alle mit den Beach Boys auf Tournee waren und mit ihnen im Studio gearbeitet haben. Man darf sich also schon auf ein bisschen Beach-Boys-Feeling einstellen.

Britischer Pop und ­US-amerikanischer Pop

Auch die Londoner Popband Spandau Ballet hatte mehrere Hits. Sänger Tony Hadley (Freitag) kehrt nach zehn Jahren retour ans Retro Festival und wird, so viel ist sicher, singen: «This much is tru-ue/This much is tru-u-ue». Steve Augeri, der von 1998 bis 2006 Leadsänger der US-Rockband Journey war, beschliesst das Retro Festival am Samstagabend mit…? «Don’t Stop Believin’»! Daran glauben wir jedenfalls fest.

«The Retro Festival»: Mittwoch, 23., bis Samstag, 26. März, 21.00, Hotel Schweizerhof, Luzern; www.theretrofestival.ch.