Alternative Rock Berufsmusiker Roland Bucher: «Auf der Bühne zu stehen, fehlt sehr» Der Luzerner Roland Bucher von Blind Butcher ist einer der wenigen Zentralschweizer Pop-Rock-Musiker, die ausschliesslich von ihrer Kunst leben. Trotz grosser Ungewissheiten und fehlender Gigs gibt er sich kämpferisch und kreativ. Stefan Welzel 10.02.2021, 18.43 Uhr

Roland Bucher verdient sein Geld unter anderem mit Theatermusik. Bild: PD/Francisco Costa

Anderthalb Jahre ist es bald her, dass das Luzerner Alternativrock-Duo Blind Butcher sein letztes Album «Piss Me A Rainbow» herausgebracht hat. Geplant war, damit in drei Etappen auf Tournee zu gehen. Doch die letzte davon müssen Roland Bucher und Christian Aregger aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns immer wieder verschieben. Ein Ende davon? Vorläufig nicht in Sicht.

Bucher ist einer der wenigen Zentralschweizer Vollzeitberufsmusiker in der Pop-Rock-Branche. Die meisten verfügen zumindest in Teilzeit über einen Brotjob. Auch der an der Jazzschule Luzern ausgebildete Schlagzeuger Bucher bestritt sein Einkommen lange Zeit und ein Stück weit mit Unterrichtsstunden. Doch seit zweieinhalb Jahren ist der 43-Jährige zu 100 Prozent selbstständig erwerbender Musiker.

Wie das in diesen schwierigen Zeiten, in denen sich die ganze Kulturszene in argen finanziellen Nöten befindet, funktioniert, auf welche Hindernisse er trifft und wie er dennoch seinen Optimismus behält, erzählt er von seinem einwöchigen Exil im Berner Jura aus.

Retraite in den Bergen

«Hier arbeite ich gerade mit meiner Partnerin an der Konzeption eines neuen Marionettentheaterstücks. Ich steuere auch die Musik dazu bei», sagt Bucher. Das alles geschieht auf eigene Kosten. Das Paar wählte bewusst die Retraite in den verschneiten Bergen, um dort einen kreativen Schaffensraum herzustellen.

In der Abgeschiedenheit des Berner Jura arbeitet Bucher unter anderem an neuen Songs für eine Theaterproduktion. Bild: PD

Ablenkung tut gut in Coronazeiten, wo allen die Decke auf den Kopf zu fallen droht. Das Theater Stadelhofen in Zürich ist Co-Produzent und bietet den beiden auch Spieldaten in seinem Haus an – für den Frühling 2022. Man plant überall vorsichtig. «Aber es ist gut zu wissen, bestimmte Projekte schon mal in Aussicht zu haben», so Bucher.

Das ist vor allem bei Theaterprojekten der Fall. Als Solokünstler wie auch als Teil von Blind Butcher hat Bucher in den vergangenen Jahren immer wieder als Theatermusiker gewirkt. Zuletzt konnte er im Januar am Konzert Theater Bern eine neue Inszenierung mit einspielen und proben, denn für Profi-Ensembles ist das erlaubt. Bucher sagt:

«Dafür bekomme ich auch Lohn. Aber es ist schon ein wenig frustrierend, wenn man alles fertig geprobt hat und dann nicht weiss, wann und ob es überhaupt zur Aufführung kommt.»

Roland Bucher (links) bildet mit Christian Aregger das Alternativerock-Duo Blind Butcher. PD/Corinne Isabelle Rinaldis

Alle Theater haben das Problem des Produktionsstaus, was zuweilen auch zu Absagen von Stücken führt. Dasjenige in Bern ist nun für Mai angedacht.

«Und mit diesen Einnahmen rechnet man natürlich»,

erklärt der Musiker. Solche kämen auch durch die Hauptquelle, die Konzerte, herein. Doch hier sei nur schon die Planung ausserordentlich schwierig. Mit Blind Butcher sind einzelne Konzerte vorgesehen, die vom letzten Sommer auf den kommenden verschoben wurden. Das wären primär Auftritte an Open Airs. Doch auch hier gibt es keine Sicherheit. Bucher sagt:

«Zudem kommt seit einem Jahr nichts Neues dazu, weil Konzertveranstalter extrem vorsichtig sind. Das ist unangenehm, denn so hat man keine Perspektive, wann und wie es weitergehen könnte.»

Das schlage auch auf die Motivation: «Man probt und probt, übt und spielt ein und fragt sich:Für was?»Gerade Blind Butcher sei eine explizite Liveband. Bucher und Aregger vermissen den Gig. «Auf der Bühne zu stehen und für Leute zu spielen, fehlt schon sehr», so Bucher.

Bucher fehlt der Live-Auftritt. Bild: PD/Francisco Costa

Zumindest finanziell kommt er über die Runden. Auf Nothilfen des Kulturschaffenden-Dachverbands Suisseculture sei er bisher nicht angewiesen. Bucher erhält über die Ausgleichskasse und das kantonale Kulturdepartement Ausfallentschädigungen.

Zudem flössen dort, wo er als Theatermusiker befristete Verträge habe, dank Kurzarbeitsregelung ebenso Mittel. «Das funktioniert bisher problemlos, auch wenn der bürokratische Aufwand viel Zeit und Energie frisst.» Diese würde er wohl lieber wieder in Konzerte investieren.

Im Line-up der Stanser Musiktage

Trotz der gerade etwas trostlosen und sehr ungewissen Lage bleibt der Musiker optimistisch:

«Ich bin zuversichtlich, dass sich die Lage wieder beruhigt und normalisiert. Es geht jetzt einfach darum, durchzuhalten, bis wir wieder live spielen können.»

Existenzängste plagen ihn trotz schwieriger Gesamtlage keine, eher besagte Motivationsprobleme. Als Künstler bräuchte man einen Fokus, ein Ziel, zum Beispiel einen Auftritt, auf den man hinarbeiten könne, erklärt Bucher. Mit seinem Soloprojekt mit experimenteller elektronischer Musik stünde er als Nächstes im Line-up der Stanser Musiktage. Sie sind auf Mitte April geplant. Bleibt die Hoffnung, dass Bucher seinen Fokus darauf nicht umsonst richten muss.

Blind Butcher-Video zum Song «6300»: Skurril, abgefahren und kreativ.