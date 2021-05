Ausstellung in Engelberg Altes Kulturgut «haargenau» betrachtet In Engelberg zeigen historische Artefakte und zeitgenössische Kunst, wie Haar faszinieren kann – oder auch irritieren. Romano Cuonz 29.05.2021, 05.00 Uhr

Im Gewölbekeller des Engelberger Talmuseums steht ein historischer Coiffeurstuhl, davor und dahinter montiert grosse Wandspiegel. Folgt man der Aufforderung «Nehmen Sie Platz», ertönt ein bekanntes Lied von Mani Matter: «Bim Coiffeur bin i gsässe vor em Spiegel, luege dry und gseh dert drinn e Spiegel, wo ar Wand isch vis-à-vis…»

Jetzt löst der Engelberger ­Installationskünstler Matthias Maeder genau jene Irritation aus, die der Berner Chansonnier besingt: Man sieht seinen Kopf samt Haartracht im Zentrum. Hundertfach. Wie in einem langen Korridor.

Dieses sich Widerspiegeln ins Unendliche führt eindrücklich vor Augen, worum es der Museumsleiterin und Kuratorin Nicole Eller Risi in der Ausstellung mit dem Titel «Haargenau» geht: Haar hat Hunderte Bedeutungen, es strahlt ebenso Faszination aus, wie es Ekel auszulösen vermag. Die Ausstellungsmacherin sagt es so: «Haar fasziniert und irritiert, es kann die Lebenskraft des Menschen symbolisieren oder als zentraler Träger erotischer Botschaften fungieren und am Schluss doch nur Abfall sein.» Da geht ein Museum das Wagnis ein, mit Haar als Objekt der Kunst positive wie abweisende Reflexe auszulösen.

Neckische Spielereien von Monika Feucht mit Gegenständen und Worten aus Haaren. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 27. Mai 2021)

Widerliches Barthaar oder trauter Haarschmuck

Noch im Eingangsbereich erkundigt sich die Luzernerin Claudia Vogel auf für sie typische Weise nach der Befindlichkeit des Publikums. An einer Wand installiert sie 29 gefilzte Haarknäuel. Schwarzes, braunes, graues oder gar vom Zigarrenrauch widerlich vergilbtes Barthaar ist es. Haarabfälle, die sie anlässlich des urchig kuriosen Engelberger Wettbewerbs Bartabhauetä eingesammelt hat. Dabei lassen sich echte «Mannen» nach einem Jahr an ihren Bärten messen.

Häufig arbeitet die Künstlerin auch mit Gerüchen. Einem Kranz samt Bild und Echthaar ihres Grossvaters haftet der Geruch von «Rössli-Stumpen» an, weil der Mann zeitlebens welche geraucht hat. Claudia Vogel stellte den Duft mittels eines Destillats wieder her. Interessant ist: Claudia Vogel benutzt dabei eine alte handwerkliche Technik, mit der im 18. und 19. Jahrhundert Schmuckstücke und Erinnerungsgegenstände aus Haar verstorbener Familienmitglieder angefertigt wurden.

«Ausgangspunkt für unsere Ausstellung sind historische Artefakte, Trauerbilder oder Haarschmuck, die wir seit Jahr und Tag in der Sammlung unseres Museums haben», sagt Nicole Eller Risi. Zu sehen ist etwa ein kunstvoll gestaltetes Bild mit einer Trauerweide und einem Kranz. Mittendrin das Wort «Andenken». Erst bei genauerem Betrachten entdeckt man das Material, aus dem das Gebilde entstanden ist: Haar.

«Haar gibt viel Intimes über seine Besitzer preis»

In der Ausstellung begegnen wir vielen ähnlichen Bildern. Haare wurden kunstvoll geflochten. Zusammen mit vielen anderen Materialien – getrockneten Pflanzen, Stoffblumen, Pailletten, Fotografien – bilden sie eine dreidimensionale Struktur. Das Haar als feiner, äusserst haltbarer Teil des Toten liess Hinterbliebene an ihre Liebsten denken. Heimische Altärchen waren es. Zur Zeit des Biedermeiers diente Haar immer auch als sehr persönliches Geschenk. Es entstand die Haarkunst. Broschen, Uhrenbändchen, Schmuck und auch Ansichtskarten konservierten Erinnerungen. «Immerhin gibt Haar beim genaueren Hinsehen über seine Besitzerin oder seinen Besitzer viel Intimes preis», hält Nicole Eller Risi fest. «Bis hin zur DNA!»

Interessant ist, wie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler auf die Tradition des Gestaltens mit Haar eingehen und dabei ihre eigene Position zum Thema beziehen. Mit der fast schon vergessenen exakten Technik der Haarbereitung und Gestaltung arbeitet Alexander Moser, ein Wiener Coiffeur und preisgekrönter Haarstylist. Er zeigt in Vitrinen und auf Bildern Diademe aus Haar, setzt diese in alter Tradition und absoluter Perfektion gefertigten Arbeiten Frauen aufs Haupt.

Ein Diadem aus Haar des Haarkünstlers Alexander Moser. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 27. Mai 2021)

Haar auch auf Zeichnungen oder Gemälden

Prägend und vielseitig präsent – in der ganzen Ausstellung, selbst zwischen alten Möbeln und Bildern – ist die gebürtige Meggerin Monika Feucht. Auf Papierteller stickt sie mit Haaren die Namen von Künstlerinnen: Frida Kahlo, Meret Oppenheim oder Judith Albert. Lädt diese zu einem fiktiven «Déjeuner sur l’herbe» ein.

Die gebürtige Meggerin Monika Feucht schafft Wörter aus Haaren. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 27. Mai 2021)

Imposant sind zwei grossformatige Bleistiftzeichnungen: «Knoten» und «DNA Onda». Durch Abstraktion geht Haar seiner ursprünglichen Materie verlustig, erlaubt Betrachtern so verschiedene Assoziationen.

Die Luzernerin Miranda Fierz titelt ihre Werke «Haar­sache»: in Öl gemalte Figuren ohne Gesichter und spielt dabei mit dem Gedanken, dass Identität ebenso durch Haar wie durch ein Gesicht erfolgen kann.

Ein Ölgemälde der Luzerner Künstlerin Miranda Fierz: Die Figur erhält auch ohne Gesicht eine Identität – dank der Haare. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 27. Mai 2021)

Engelberg ist zurzeit eine Reise wert: Das Experiment, ein historisches Sammelgut zusammen mit zeitgenössischer Kunst zu präsentieren, begeistert einen von Stockwerk zu Stockwerk, von Raum zu Raum. Mehr und mehr.

«Haargenau», Talmuseum Engelberg, 30. Mai bis 17. Oktober. Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag 14–17 Uhr. Infos: www.talmuseum.ch/Veranstaltungen