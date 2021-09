Lucerne Festival: Stargeigerin Anne-Sophie Mutter

Lucerne Festival Anne-Sophie Mutter fegt jauchzend Hollywood hinweg Die Stargeigerin ist am Lucerne Festival und neu als Mitglied in dessen Stiftungsrat eine Institution. Aber eine unglaublich lebendige, wie ihr Rezital mit dem Pianisten Lambert Orkis im ausverkauften Konzertsaal des KKL zeigte. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 08.09.2021, 19.06 Uhr

Anne-Sophie Mutter an ihrem Rezital im Konzertsaal im KKL. Bild: Peter Fischli / Lucerne Festival

Stars sichern Festival ihre exklusiven Qualitätsansprüche. Anderseits sind gerade sie austauschbar, weil ihre Tourneen meist auch die Konkurrenz bedienen. Umso wichtiger sind für Veranstalter Stars, die mit ihnen so eng verbunden sind wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter mit Lucerne Festival. Ihr ausverkauftes Rezital am Mittwoch im KKL war ihr einziger Festivalauftritt in der Schweiz.

Anne-Sophie Mutters Verbindung zu Luzern geht auf ihr legendäres Début 1976 an den Musikfestwochen zurück, woran sie selber in einem Programmheft erinnert. Und sie wurde im August bekräftigt, als Anne-Sophie Mutter in den Stiftungsrat des Festivals gewählt wurde.

Ihre Bedeutung für das Festival liegt auch im breiten Spektrum ihres Wirkens. Ihre Persönlichkeit hat Ausstrahlung über alles Musikalische hinaus. Ihre Förderaktivitäten passen zur Nachhaltigkeit, die das Festival jetzt mit eigenen Projekten vorantreiben will. Und ihren Einsatz für die neue Musik unterstreicht die soeben bekannt gewordene nächste «Roche Commission»: Thomas Adès schreibt ein Violinkonzert für Anne-Sophie Mutter, das sie nächstes Jahr zur Uraufführung bringt.

Ohren spitzen mit Mozart

Gemessen an solchen Aktivitäten wirkte das Rezital mit Werken von Mozart, Beethoven und Brahms wenig aufregend. Aber es bewies, wie wandelbar die Geigerin auch musikalisch ist. Schon bei Mozarts Violinsonate e-Moll KV 304 spitzte man die Ohren. Mutter kitzelt und kratzt zwar die Töne nicht aus dem Instrument, wie es Patricia Kopatchinskaja am Wochenende mit Beethoven tat. Aber sie kontrastierte zu Beginn nicht minder aufrüttelnd eine barock-gespannte Tongebung mit heftiger Attacke und steigerte Doppelgriffe zu orchestraler Pracht.

Beethovens «Frühlingssonate» fand umgekehrt vom romantisch-schwärmerischen Auftakt zu barock atmenden Seufzerfiguren und löste spitze Staccati in schwerelos leuchtende Spitzentöne auf. In César Francks Violinsonate A-Dur weitete sich der singende Ton zu einem mysteriösen Klangstrom, den Lambert Orkis am Klavier so einfühlsam mitgestaltete wie zuvor mit diskreten Akzenten und Farben die klassischen Werke.

Nochmals anders bewies Anne-Sophie Mutter ihre Vielseitigkeit mit einer aus Hollywood angekündigten Zugabe aus der Filmmusik zu «Cinderella Liberty» von John Williams, dessen Musik sie eine CD gewidmet hat. Den Hauch von Jazz fegte freilich die erste Ungarische Rhapsodie von Brahms beiseite, die die Geigerin schwerblütig und jauchzend von der virtuosen Seite zeigte und einen wahren Begeisterungssturm auslöste.