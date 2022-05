Klassik im Mai: KKL und Andermatt

Klassik-Highlights im Mai Am Wanderweg prominenter Konzerttourneen Die Stardirigentin, der Meister-Oboist und eine Pianisten-Parade im KKL Luzern und in Andermatt. 19.05.2022, 05.00 Uhr

Bei den Festival Strings Stargast für ­Mozart und Silvestrov: Pianistin Hélène ­Grimaud.

Im Wonnemonat Mai drängeln sich in Luzern die Stars auch deshalb, weil es an den Wanderrouten der Konzerttourneen liegt. So tritt im KKL die litauische Dirigentin Mirga Grazynite-Tyla auf, die als erste Frau an der Spitze eines Toporchesters einen besonderen Starstatus erlangte. Mit ihrem City of Birmingham Symphony Orchestra lässt sie keine Wünsche offen: Solistin in Tschaikowskys erstem Klavierkonzert ist die Pianistin Gabriela Monteiro, die als Zugabe eine ihrer Klassikimprovisationen beisteuern dürfte, mit denen sie in Luzern wiederholt das Publikum hinriss. Abgeschlossen wird diese Migros-Classics-Tournee monumental mit Bruckners sechster Sinfonie (So, 22. Mai, 18.30, Konzertsaal, KKL).

Mit Lena-Lisa Wüstendörfer steht am selben Abend ebenfalls eine Frau am Pult des Swiss Orchestra. Als Residenzorchester der Konzerthalle Andermatt präsentiert es da auf seiner Schweiz-Tournee den Altmeister der Oboe: Heinz Holliger ist mit der Harfenistin Alice Belugou Solist in Martins «Trois Dances». Neben Brahms’ dritter Sinfonie erklingt als weiterer Schweizer Akzent eine Ouvertüre des Brahms-Zeitgenossen Johann Eschmann (So, 22. Mai, 17.00, Konzerthalle, Andermatt).

Stargast bei den Festival Strings Lucerne ist die französische Pianistin Hélène Grimaud. Sie ist Solistin in Mozarts d-Moll-Klavierkonzert und zwei «Botschaften» des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Den Konzerttitel «Licht und Schatten» lösen am Anfang und zum Schluss auch die «Don Giovanni»-Ouvertüre und die C-Dur-Sinfonie KV 338 von Mozart ein (Mi, 25. Mai, 19.30, Konzertsaal, KKL).

Einer, der durch den Film endgültig zum Star wurde, ist der Pianist David Helfgott. Nach seiner in «Shine» bewegend dokumentierten Nervenerkrankung spielte er sich mit seinen «skurril-genialen» Auftritten (Veranstalter) in die Herzen eines grossen Publikums über die Klassik hinaus. Im Konzert im Rahmen seiner Abschiedstournee tut er es unter anderem leidenschaftlich mit Beethovens «Appassionata» und teuflisch mit Liszts erstem Mephisto-Walzer (Mo, 23. Mai, 19.30, Konzertsaal, KKL). (mat)