Pop Neues Album von Moes Anthill mit elf Songs und Mystery-Film: Faszination für Amerika auf dem Furkapass Mit dem neuen Album «Hour of Extravaganza» verfolgt der Urner «Barde» Mario Moe Schelbert konsequent seine künstlerische Vision. Die zeugt auch von Fernweh und vom Rückblick auf längst vergangene Zeiten. Regina Grüter 06.02.2022, 13.56 Uhr

Moes Anthill im Trio mit Fasan: Mario Moe Schelbert (Mitte), Flurin Lanfranconi (rechts) und Clemens Kuratle (links).

Wann ist sie, die Stunde der Extravaganz? Sie kommt jetzt, mit dem neuen Album «Hour of Extravaganza» von Moes Anthill. Mario Moe Schelbert, der kreative Kopf der Band, legt drei Jahre nach «Quitter» nach. Die erste Platte, «Ornaments», erschien vor zehn Jahren noch unter Moe Der Barde. Daraus ist Moes Anthill geworden; Moes Ameisenhügel. Der 36-jährige Urner ist der Architekt dieses angenehm warmen Nests, in dem die Kunst aussergewöhnliche Blüten treibt.

Die elf Lieder auf «Hour of Extravaganza» hat der Sänger und ausgebildete klassische Gitarrist Mario Moe Schelbert für eine reduzierte Trioformation geschrieben (Flurin Lanfranconi: Bass, Moog-Synthie; Clemens Kuratle: Drums). Diesmal sind es nicht nur Videoclips, sondern ein Mystery-Film in vier Teilen zu den Songs «The Origin», «Backing Dancer», «Hyperactive Twins» und «The Silence», der das Album visuell begleitet.

Der erste Teil des Mystery-Films.

Krimi mit schräger und mysteriöser Note

Das Konzept dazu stammt von Songschreiber Mario Moe Schelbert; Regie führten Riccardo Bernasconi und Francesca Reverdito vom Tessiner Filmstudio Asparagus. Es ist ein Krimi mit der schrägen Note der Coen Brothers und der mysteriösen eines David Lynch; ein auf alt gemachter metaphysischer Neo-Noir zwischen Traum und Wirklichkeit. «The Origin» gibt den ironischen Takt für den Film vor. Ein musikalisch fröhlicher, mit Posaune durchsetzter Song, der aber von Ignoranz und Arroganz handelt.

Moes Anthill machen Musik, die in 50 oder 100 Jahren noch Bestand haben soll. Zeitlos ist auch der visuelle Stil, in dem sie sich selber präsentieren und den sie in ihren Videos zelebrieren. Einfach einzuordnen war die Musik von Moes Anthill nie. Neofolk, neue Popmusik? Prägend sind US-Einflüsse, die Mario Moe Schelbert in seine eigene künstlerische Vision integriert, ohne nachzuahmen.

Reisen in die Ferne und in früheren Zeiten

Der Urner war schon als Kind fasziniert von Amerika. Er weiss nicht so genau, woher das kommt. Bluegrass- oder Countryelemente aber fehlen diesmal, auch das Banjo als Instrument. Die Single «Another Century» ist alternativer Rock im Stil einer Courtney Barnett, «Drunk with Bliss» melancholischer Pop mit heller Gitarre, wie auch, mit Jazzeinschlag, «Love is Near» – sein erstes Liebeslied. Wunderbar das Singer-Songwriter-Stück «The Pheasant»; der Fasan.

Song: «The Pheasant».

Es zieht Mario Moe Schelbert weg, in die Ferne. Musik und Film machen genau das mit dem Publikum: Obwohl in urschweizerischer Umgebung gedreht wurde – auf dem Furkapass im Hotel Furkablick –, führen die Ausstattung und die Kostüme zurück in eine frühere Zeit. Die gelben Augenbrauen und Haare des Zimmermädchens jedoch sind so extravagant wie das neue Album und lassen sich weder Zeit noch Ort zuordnen.

«Der persönliche Weg ist der echtere», sagte Mario Moe Schelbert 2019 gegenüber «Regionaljournal Zentralschweiz». Er sucht den Erfolg nicht. Der Erfolg soll ihn finden, während er weiterhin sein Ding macht. Bis er mit Moes Anthill irgendwann auf den grossen Bühnen spielt.

Moes Anthill: Album Hour of Extravaganza (digital, CD/Vinyl). Konzert: 18. März, im Schtei, Sempach.