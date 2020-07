Das Klassik-Osterfestival in Andermatt heisst nun Gotthard Klassik-Festival – und findet neu im Herbst statt Das Urner Festival findet in Zukunft dauerhaft im Herbst statt und ändert seinen Namen. Stefan Welzel 28.07.2020, 17.04 Uhr

Die Kirche St. Peter & Paul in Andermatt ist einer der Veranstaltungsorte des Festivals. Bild: Peter Fischli / SwissChamberMusicCircle (13. April 2019)

Seit 2015 organisierte der Verein Swiss Chamber Music Circle jeweils auf den Frühling hin das Klassik-Osterfestival Andermatt. Aufgrund der Coronakrise wurde der Anlass dieses Jahr auf den Herbst (25. September bis 4. Oktober) verschoben (wir berichteten). Aus dieser terminlichen Alternative wird eine Dauerlösung, denn auch in Zukunft wird das Festival im Herbst stattfinden. Und das ab sofort unter dem neuen Namen Gotthard Klassik-Festival Andermatt. Dies gab der Verein am Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt.