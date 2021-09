Festival «The Bash» in Andermatt

Die Festivalbotschafterinnen und -botschafter Kunz, Sina, Adrian Stern und Michael von der Heide spielen am Samstag, 18. September, um 20 Uhr. Sie werden vom 21-köpfigen Streichorchester Four Forest Strings unter der Urner Geigerin Alexandra Bissig begleitet. Die «Next Generation Stars» Zian, Martina Linn, Helen Maier und Andryy treten am Freitag, 17. September, ebenfalls um 20 Uhr auf. Beide Konzerte finden in der Andermatt Concert Hall statt. Ebenfalls am Freitag besteht die Möglichkeit, bei den Ambassadors sogenannte Masterclasses zu besuchen. Bei Sina kann man so zum Beispiel etwas über Frauen im Musikbusiness erfahren, während Adrian Stern Interessierten beim Songwriting hilft. Damit das Festival nicht nur auf das Areal des Hotel Radisson beschränkt bleibt, geben die Newcomer auch diverse gratis Nachmittagskonzerte im Bergrestaurant Gütsch, auf der Piazza Gottardo oder in der Bar des Hotels The Chedi. (rkü)