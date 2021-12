Interview «Astrologie ist ein Zugang zur Seele»: Interview mit einem Sterndeuter Der Luzerner Psychotherapeut Bruno von Flüe befasst sich seit Jahrzehnten mit Astrologie. Inspiriert wurde er auch durch den deutschen Astrologen Thomas Ring, zu dem eine neue Biografie vorliegt. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Wieviel Erkenntnis über uns liegt in den Sternen und ihren Konstellationen verborgen? Noch wissen wir vieles nicht. Bild: Archiv CH Media

Astrologie ist ein Werkzeug, um unser Seelenleben besser zu verstehen. Sagt der Luzerner Psychotherapeut Bruno von Flüe. Er arbeitet seit 1976 in seiner Praxis in Luzern als Jungscher Psychotherapeut. Und wurde auch inspiriert vom deutschen Astrologen und Künstler Thomas Ring.

Ihm verdankt die Astrologie ihre «Ernsthaftigkeit » Der deutsche Maler, Dichter, Philosoph und Astrologe Thomas Ring (1892–1983) hat unter anderem mit seinem mehrbändigen Grundlagenwerk «Astrologische Menschenkunde» die Astrologie in eine neue, quasi «seriöse» Dimension gebracht. Jetzt ist eine umfassende Biografie dieser faszinierenden Persönlichkeit erschienen, verfasst vom Historiker und Philosoph Elmar Schübl. (pb) Buchtipp: Elmar Schübl: Ich denke in Farbe, Form und Klang. Thomas Ring 1892–1983. Chronos, 414 S.

Seit 1986 leitet von Flüe die Thomas-Ring-Stiftung, die Gedichte, Aufsätze, Vorträge, Romane, Bühnenstücke aus Rings Nachlass veröffentlichte.

Bruno von Flüe, Sie haben Philosophie studiert und arbeiten seit 45 Jahren als Psychotherapeut. Was hat Sie zur Astrologie gebracht?

Bruno von Flüe. Bild: PD

Als ich in den 1970er-Jahren am Jung-Institut in Zürich in meiner Ausbildung stand, wusste ich, dass es unter den Jungianern welche gab, die Erfahrungen mit Astrologie hatten und ein Horoskop berechnen konnten. Ich spürte, dass ich unbedingt prüfen wollte, was ein Kosmogramm aufzuzeigen vermag.

Was ist Ihr Fazit heute?

Das Kosmogramm einer Person, auch Geburtsbild oder Horoskop genannt, ist ein Abbild der Planetenkonstellationen bei der Geburt, ihren Positionen untereinander und wahrscheinlichen Lebensbereichen, in die sie hineinspielen können. Es zeigt in einer bildhaften Formensprache Anlagen und Potenziale eines Menschen auf. Wir sehen, wie angelegte Energien beschaffen sind, die dem Unterwegssein in der Welt zugrunde liegen. Und wo wir ihnen dann im realen Leben ganz besonders begegnen.

Jemand ist im Sternzeichen der Zwillinge geboren, mit dem Aszendenten im Löwen. Lässt sich mit diesen beiden Parametern schon eine grobe Charakterisierung machen?

Lieber nicht. Da bewegen wir uns auf dünnem Eis einer starken Vereinfachung.

Schauen wir zum Beispiel das Geburtsbild vom Franz Kafka an: Lässt sich da schon etwas zu den möglichen Charakterzügen aussagen?

Bei Kafka stehen neun von zehn Planeten im vierten Quadranten. Er hängt quasi im Oben von Gesellschaft und ihren Normen. Er hat die Verlorenheit des modernen Menschen in einer anonym gewordenen Welt in den Romanen «Das Urteil» und «Der Prozess» beschrieben. Manchmal zeigt sich ein ganzes Lebensthema auf einen Blick.

Sie haben die Astrologie schon früh als ein wichtiges Werkzeug Ihrer psychotherapeutischen Arbeit eingesetzt. Wie gehen Sie da vor?

Das ist sehr verschieden. Je nachdem, wie nah oder fern der Klient oder die Klientin zur Erfahrung der Astrologie steht.

Es gibt Menschen, von denen ich weiss, dass sie nie einen Bezug zu astrologischen Einsichten haben werden. Das ist völlig in Ordnung.

Die «innere Logik», aus der ein Mensch Erfahrung und Deutung der Welt aufbaut, ist sehr verschiedene. Aber oft wird im Gespräch das Kosmogramm eine Art «Heimat» für diesen Menschen. Weil ihm Dinge verständlich werden, die ihn tief betreffen und ausmachen. Generell gilt: Zusammenhänge, die sich im Therapiegespräch eröffnen, kann ich durch das Geburtsbild vertiefter verstehen.

Wo hat die Astrologie Grenzen, was sie leisten kann?

Das schöpferische Niveau, auf dem ein Mensch seine Potenziale zu leben vermag, kann ich nicht aus dem Geburtsbild herauslesen. Dieses ist ja zum Teil auch genetisch bedingt. Ebenso wenig sehe ich die konkrete Umwelt, in die ein Mensch hineingeboren wurde. Vielleicht waren diese Gegebenheiten traumatisierend oder sehr verwöhnend. Aber ich kann sehen, auf welche Umwelträume seine Anlagen zugehen. Eine Grenze ist auch die persönliche Freiheit: Die Weise, wie ich eine Anlage lebe, ist zwar von der Eigenart dieser Anlage mitbestimmt, aber wie ich sie lebe, ist oft variabel.

Es gibt Menschen, die möchten mit der Astrologie erfahren, ob sie Glück in der Liebe haben oder was das neue Jahr bringt. Für einige ist Astrologie unterhaltsam, andere betrachten sie als Humbug. Was ist sie für Sie?

Die Astrologie ist für mich ein bewegendes geistiges Abenteuer, das mich heute noch staunen macht. Sie wirft Fragen auf, die Einblicke in die Seinsweise eines Menschen ermöglicht, wie sie nicht zu vergleichen ist mit psychologischen Zugängen. C. G. Jung dachte bei seinen Gedanken über die Seele auch über Astrologie nach, aber öffentlich hat er sich nie für sie eingesetzt. Es gibt keine tiefenpsychologische Sicht der Seele, die der Astrologie so verwandt ist wie Jungs analytische Psychologie.

Sie haben sich vom Astrologen Thomas Ring inspirieren lassen. Sein mehrbändiges Werk «Astrologischen Menschenkunde» ist Basis für Ihr Verständnis von Astrologie.

Als ich mich damals in die Astrologie einarbeitete, waren mir die Bücher von Thomas Ring die Einzigen, die mich in allen Belangen überzeugten. Seine Sprache ist nicht für jeden Leser so leicht zugänglich, aber sie ist das Resultat von Nachdenken über astrologische Gestaltbildekräfte während sechs Jahrzehnten. Er macht kaum «Entlehnungen» bei der Psychologie, sondern bleibt ganz beim Bildhaften der astrologischen Gestaltformen.

Inwiefern gibt es überhaupt Bezug zwischen der Himmelsgeometrie der Ausgestaltung unseres Wesens?

Johannes Kepler, der noch beides war, Astrologe und Naturwissenschafter, sprach vom «geometrischen Instinkt» von Organismen. Das ist ein vielleicht zukunftsweisendes Wort, aber sicher noch keine Erklärung. Wie wissen nach wie vor nicht, wie dieser Zusammenhang von Lebewesen und Gestirnsstellung beschaffen sein könnte. Da helfen alle «esoterischen Fantasien» nichts. Aber was wussten wir von den Zusammenhängen der Quantenphysik vor ihrer Findung? Und wie werden die Zusammenhänge aussehen, in denen wir in 200 oder 300 Jahren über die Natur nachdenken werden? Es könnte sein, dass wir dann mehr wissen.

In der öffentlichen Debatte wird die Astrologie trotz Bestrebungen für ein neues Verständnis und einigen seriösen Grundlagewerken bis heute zwischen Horoskopie und Esoterik abgehandelt. Woran liegt das?

Wissenschaft, wie sie unter der Führung naturwissenschaftlicher Disziplinen weltweit und enorm erfolgreich betrieben wird, ist ein machtvoll normierter gemeinschaftlicher Prozess, in dem auch ökonomische Interessen mitspielen. Durchsetzen kann sich da eine Erfahrung nur, wenn sie in Studien wiederholbar und überprüfbar wird. Alle bisherigen Versuche, Astrologie in ausgeklügelten Experiment-Anordnungen auf überzufällige Treffer hin zu untersuchen, waren in ihren Resultaten dürftig.

Worauf berufen Sie sich?

Meine Evidenz beruht auf sorgfältig ergründeten Einzelfällen. Dabei ist mir klar, dass das, was ich Evidenz nenne, über Jahre gewachsene Erfahrung ist, bei der meine persönliche Eigenart stark mitspielt. Das ist aber bei allem geisteswissenschaftlichen Forschen nicht anders. Wo geisteswissenschaftliches Arbeiten sich zu sehr den Standards der Nachprüfbarkeit verschreibt, wird sie flach, um nicht zu sagen, langweilig.

Ich würde astrologische Wahrnehmung, wie ich sie kenne, nicht als Wissenschaft bezeichnen.

Ihr grossräumiger Kontext sind für mich die Jungsche Psychologie und ein philosophischer Standpunkt, der auf eigener Erfahrung basiert.

Sie haben 1988 in einem Buch das Geburtsbild von Rainer Maria Rilke gedeutet. Haben Sie ein neues Projekt?

Ich arbeite ich an einem Buch, in dem ich aus astrologischen Wahrnehmung Leben und Schaffen von Martin Heidegger, Hannah Arendt, Thomas Ring, Carl Gustav Jung, Karl Jaspers und – wenn ich sein Einverständnis bekomme – Peter Sloterdijk aufzeigen werde.

Hatten Sie in Ihrer jahrelangen Arbeit nie Zweifel am astrologischen System?

Ich kenne den Zweifel, denn die Rätselhaftigkeit des Bezugs zwischen Organismus und der Ordnung der Gestirne setzt mir zu. Darum bin ich auch für jede Evidenz dankbar, die sich mir gerade im Zusammenhang mit der Deutung der Kosmogramme von historischen Persönlichkeiten in sorgfältiger Arbeit zeigt.

