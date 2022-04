Buch Der neue Krimi von Silvia Götschi: Auch die Schönen und Reichen morden und sterben Die Innerschweizerin Silvia Götschi erzählt im Krimi «Tod an der Goldküste» von einer betagten Frau mit einer bewegten Vergangenheit. Arno Renggli Jetzt kommentieren 22.04.2022, 20.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Krimiautorin Silvia Götschi bringt ihre Figuren in Nöte, auch in Liebesdingen. Bild: Britta Gut

(8.10.2022)

Silvia Götschi ist fleissig. Seit die 64-Jährige vor gut einem Jahr mit dem in England spielenden Thriller «Auf der schwarzen Liste des Himmels» das Genre des Regio-Krimis kurz verlassen hatte, sind bereits wieder drei von Letzteren erschienen. Wobei der neueste mit dem Titel «Tod an der Goldküste» weniger regional wirkt als die vorherigen: Die Welt der Schönen und Reichen geht über die ganze Schweiz und weiter.

Im Zentrum der Geschichte steht die reiche Witwe Merlinde Vonlanthen, die innert weniger Monate gleich zweimal auf einer Kreuzfahrt ausgeraubt und dabei schwerstens misshandelt wird. Dass sie die zweite Reise überhaupt gemacht hat, soll wohl als eine Art Traumaverarbeitung gelten, womit der Schuss nach hinten losging. Wenig später wird der Gesellschafter, den sie auf der ersten Reise hatte und der offensichtlich hinter dem Überfall steckte, ermordet. Und Vonlanthen ist verdächtig.

Millionärin hat ein wenig mondänes Vorleben

Sie vom Verdacht entlasten soll das Detektiv-Liebespaar Max von Wirth und Fede Hardegger, bereits bekannt aus dem Krimi «Interlaken». Übrigens genauso wie Maxens dominante Mutter. Sie hat sich mit der Millionärin auf deren zweiter Schiffsreise angeheuert und will ihr helfen.

Max und Fede recherchieren kompetent, bald erahnt man, dass der Fall komplexe Verstrickungen hat, welche auch weit in die Vergangenheit zurückreichen. Involviert ist etwa die skrupellose Familie eines irischen Tennisstars. Oder der Chef der Agentur, die der Millionärin die Reisebegleiter vermittelt hatte. Offenbar spielte er eine wichtige Rolle im wenig mondänen früheren Leben von Merlinde Vonlanthen, bevor diese via Heirat zur reichen Frau wurde. Mächtige Kräfte sind am Werk und bringen die Detektive in Gefahr. Wobei diese für Max auch von einer betörenden Frau ausgeht, der er unmöglich widerstehen kann.

Einige Klischees, aber auch berührende Aspekte

Silvia Götschi traut den Leserinnen und Lesern einiges zu, etwa in Bezug auf die vielseitigen Hintergründe der Figuren oder auf die psychologische Plausibilität ihrer Motive. Dass das attraktive Setting der Schönen und Reichen nicht ganz ohne bekannte Klischees auskommt, verzeiht man gerne. Zumal es Götschi gelingt, diese Figuren durchaus auch von ihren berührenden Seiten zu zeigen. Etwa in einem Handlungsstrang, der rückblendend erzählt, wie der einst vitale geliebte Ehemann von Merlinde Vonlan­then dem Tod entgegensiecht. Schönheit ist vergänglich. Und Reichtum schützt nicht immer vor der Tragik des Lebens.

Silvia Götschi: Tod an der Goldküste. Emons, 350 S., Fr. 23.90.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen