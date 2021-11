Luzern City Light Symphony Orchestra im KKL: Auch ganz ohne Bilder ein packendes Filmerlebnis Das City Light Symphony Orchestra spielte das Programm «Celebrating Film Music» mit grossem Sound und kammermusikalischer Finesse. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 20.11.2021, 13.10 Uhr

Das City Light Symphony Orchestra. Bild: Priska Ketterer

(27. September 2020).

Ein Film wie «Jurassic Park» ohne Musik? Fast undenkbar. Selbst Stummfilme wurden, meist am Klavier, begleitet. Filmmusik ohne Bilder aber geht hervorragend. Die Besucher erlebten am Freitagabend im KKL-Saal ein Konzert, das keine Wünsche offenliess. Das 2018 gegründete City Light Symphony Orchestra hat sich in der Zeit, in der es wegen Corona nicht auftreten konnte, vor allem intensiv mit Musik von John Williams beschäftigt und eine Doppel-CD im KKL aufgenommen. Aus diesem Repertoire und zwei weiteren CD-Produktionen wählte es unter der Leitung von Kevin Griffiths und dem Motto «The Sound of Adventure». Es wurde tatsächlich zum musikalischen Abenteuerkino, mit wuchtigem Sound, sehnsuchtsvollem Schwelgen, packendem Filmfeeling.

Eine Reise in den Tibet

Alexandre Castro-Balbi am Cello übernahm in «Sieben Jahre in Tibet» die seelenvolle Melodie. Davor gab es Beispiele, wie etwa mit schleifenden Geigentönen und Gongs unwirklich fremde Klänge entstehen, oder wie die Hörner mit tiefem Sound nach Nepal führen. Weite und Ferne wurden greifbar, zwischen Solocello und Flöte entspannen sich schwebende Dialoge.

In «Catch Me If You Can» begleitete das Orchester die drei Solisten auf Augenhöhe. Saxofonistin Valentine Michaud und Fabian Ziegler am Vibrafon zauberten die abenteuerlichen Läufe in völliger Übereinstimmung. Jazziges Feeling, untermalt vom Kontrabassisten Diego Caruso und aufgenommen vom Orchester, begeisterte. Die vorwärtsdrängenden Tonwiederholungen aus «Die Abenteuer von Tim und Struppi» spielten alle Orchestergruppen so exakt wie ausdrucksstark. Man wurde hineingezogen in den Wirbel von Schnelligkeit und Rastlosigkeit.

Bei aller Exaktheit eine lockere Atmosphäre

Die Themen von «Jurassic Park» und «Vergessene Welt: Jurassic Park» entstanden in farbenreich gewaltigen Klangbildern, die den Saal bis in die letzten Winkel füllten. Vor «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» gab es wieder Musikbeispiele, die man dann im Ganzen gut nachempfinden konnte. Die lockere Atmosphäre, die Griffiths bei aller Exaktheit des Dirigats versprühte, spiegelte sich in entspannten Gesichtern der Musikerinnen und Musiker. Trotz hoher Konzentration teilte sich die Spielfreude aller unmittelbar mit.

Zwei Orchestermitglieder wurden persönlich vorgestellt, einmal die Flötistin Caroline Werba-Spicher, die gestand, dass sie auch vor Aufführungen durchaus gerne in Felsen klettert. Und der Bratschist Edmund Riddle erschien mit Schild und Schwert, welche er dem Dirigenten übergab. Der griff aber lieber wieder zum Dirigentenstab und erweckte auch Filmmusiken von Ron Goodwin und Erich Wolfgang Korngold zu lebendigen Klanggemälden. Nach «Back To The Future» von Alan Silvestri und Standing Ovation mit vielen Bravorufen gab es noch eine klangstarke Zugabe: «The Flight To Neverland» aus dem der Peter-Pan-Verfilmung «Hook».

Weitere Konzerte finden Sie unter www.citylightconcerts.ch.