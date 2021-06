Luzerner Sinfonieorchester: Abschied vom Chef James Gaffigan

Doppelte Spannung lag gestern beim Abschiedskonzert von James Gaffigan mit dem Luzerner Sinfonieorchester in der Luft. Denn es handelte sich um das – einzige – Testkonzert im Konzertsaal des KKL. Zugelassen waren 600 Personen, die sich als geimpft, getestet oder genesen ausweisen mussten. Die Auswertung der Testkonzerte liefert die Grundlage für eine weitere Öffnung für Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern im Juli.

James Gaffigan und das Luzerner Sinfonieorchester führten zunächst die Qualitäten vor, die den «Liga-Wechsel» vom «regionalen zu einem Orchester mit internationaler Perspektive» ermöglichten – das Wort von Intendant Numa Bischof trat einen spontanen Applaussturm im Saal los. Das Konzert begann mit subtilsten Farbmischungen im hypnotischen Klangstrom von Francisco Colls «Himnica» und steigerte sich in Dvoraks siebter Sinfonie zur Grossinfonik, die aus fein ausgesteuerten Bewegungsenergien zu hymnische und dramatischen Höhepunkten zusammenwuchs. «Wotans Abschied und Feuerzauber» wurde mit seiner feierlichen Abschiedsmelancholie zum emotionalen Herzstück des Programms.

Über alles Formelhafte hinaus gingen auch die Verdankungen. Bischof erinnerte sich an die erste Begegnung mit Gaffigan vor 14 Jahren im KKL-Lift, der «seither nur nach oben fuhr». Die Musiker bedankten sich mit einem Medley, das die Rollen umkehrte, als Gaffigan das Alphornsolo von Brahms mit der Glocke begleitete. Gaffigan selbst bedankte sich, emotional offensichtlich sehr bewegt, beim Orchester und beim Publikum dafür, dass er einst als «green and naive American» herzlich aufgenommen wurde. Da kehrte sich das «Thank you, James» um zum Dank für die zehn Jahre seines Lebens, die er in Luzern verbringen und in denen auch er als Dirigent wachsen durfte. Trotz der Corona-Einschränkungen war das doch ein vollgültiges Abschiedskonzert. (mat)