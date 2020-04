Regula Mühlemanns Auftritt im KKL – als «Live»-stream im Internet Ein Auftritt von Regula Mühlemann im KKL wird per Stream ausgestrahlt. 22.04.2020, 18.54 Uhr

Hautnah zu erleben: Sopranistin Regula Mühlemann. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 5. November 2019)

Ein Konzert mit Regula Mühlemann war eines der ersten, das am 15. März im KKL Luzern dem Lockdown zum Opfer fiel. Jetzt kann man die Begegnung mit der Luzerner Sopranistin nachholen – mittels virtuellem Konzert im KKL. Als Stream wird an diesem Samstag zur normalen Konzertzeit über Youtube jenes Konzert ausgestrahlt, das Mühlemann vor einem Jahr im KKL gab. Es handelt sich um das Barockprogramm rund um Cleopatra, das auch auf CD erschienen ist und in den Medien enthusiastisch gefeiert wurde.