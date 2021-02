Auf dem Pilatus und im Garten Im Kunstpavillon an der Luzerner Sälistrasse trotzen zwei Kunstschaffende der Pandemie. Susanne Holz 23.02.2021, 18.47 Uhr

Die ersten Ausstellungen 2021 im o.T. Raum für aktuelle Kunst beziehungsweise im Kunstpavillon in der Sälistrasse 24 zeigen Kunst von Géraldine Honauer und Roger Holliger. Sie laufen aktuell noch ohne Publikum und Zutritt in den Kunstpavillon. Die beiden Kunstschaffenden machen darauf aufmerksam, dass künstlerisches Schaffen während der Pandemie weitergeht. Honauer schickt das Aufsichtsteam von o.T. auf den Pilatus. Die Gondelfahrt halten die Mitarbeiterinnen in fotografischen Momentaufnahmen fest. Diese werden auf Instagram gepostet. Roger Holliger positioniert eine skulpturale Arbeit im Garten, die ursprünglich für den Innenraum gedacht war.