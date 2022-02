Luzerner Verlag Auf den Spuren eines einsamen Suchenden: Eine neue Publikation beleuchtet das Leben des Eremiten Armand Schulthess Die Edizioni Periferia beeindrucken mit einer umfassenden Dokumentation zum Einsiedler Armand Schulthess. Ein inspirierendes Werk. Susanne Holz Jetzt kommentieren 27.02.2022, 05.00 Uhr

Die Künstlerin und Autorin Ingeborg Lüscher lebt im Tessin. Bild: PD

Es ist eine aufwendige und mit viel Liebe und Intellekt gemachte Publikation, bestehend aus zwei Büchern und einer Zeitung: Die Dokumentation zu Einsiedler Armand Schulthess. Vor einem halben Jahrhundert machte die deutsch-schweizerische Künstlerin Ingeborg Lüscher (geboren 1936) das Leben eines Einsiedlers mit einem Buch und einer Ausstellung in Kassel öffentlich. Nun hat der in Luzern ansässige Verlag Edizioni Periferia Ingeborg Lüschers Buch neu herausgegeben – und einen Ergänzungsband und eine Zeitung hinzugefügt.

In einem Interview in der Tessiner Zeitung erzählte Ingeborg Lüscher diesen Januar, wie sie vor gut 50 Jahren im Onsernonetal auf den Einsiedler Armand Schulthess (1901-1972) stiess, der als Sonderling mitten im Wald lebte, dort Tausende von Informationen auf Blechdeckel schrieb und diese dann an die Bäume rundum hängte – als eine Art Enzyklopädie zur Welt.

Das Haus für die Begleiterin blieb immer leer

Ingeborg Lüscher besuchte fortan regelmässig den Einsiedler Armand Schulthess in seinem Wald. Im Interview mit Gerhard Lob antwortet sie auf die Frage, ob sie nie Angst gehabt hätte:

«Doch. Er hat auch Steine auf mich geworfen und sich ein Dreivierteljahr lang versteckt, bevor wir zusammen sprachen.»

Und weiter: «Er sehnte sich nach einer Frau. Ich glaube, das war das einzige, was ihm in seinem Leben im Tessin fehlte. Er hatte ein Haus gebaut für eine Begleiterin, die Casa Virginie. Es blieb immer leer.»

Dank Ingeborg Lüscher, ihrem Buch zu Schulthess und ihrer Installation dazu auf der documenta 1972 wurde der Einsiedler posthum zu einem Star. Ingeborg Lüscher in der Tessiner Zeitung:

«Schulthess wollte herausfinden, was die Welt zusammenhält. Ich fand in ihm einen Menschen mit einer Vision. Er hat seinen Wald in eine Weltinformationsstelle verwandelt.»

In ihrem Buch zeichnete Lüscher die Gespräche mit Schulthess auf und berichtete auch von lebensbedrohlichen Situationen bei den Begegnungen. Das Buch wurde nach der documenta 1972 zu einem Kultbuch.

Wie ging es weiter mit dem Wald des Einsiedlers?

Und jetzt das Originalbuch als Faksimile, in einem Schuber, zusammen mit einem neuen Band und einer Zeitung. Eine Publikation für Liebhaber. Im neuen Band ist nachzulesen, wie es mit dem Wald von Armand Schulthess weiterging. Man findet in diesem Band bislang unveröffentlichte Fotos und verschiedenste Texte. Eine Philosophin macht sich Gedanken, die bis in heutige Pandemiezeiten reichen. Ein Kunsthistoriker ordnet das Werk von Armand Schulthess ein. Ein Psychoanalytiker erklärt, warum der Einsiedler Armand Schulthess nicht geistesgestört war. Nicht zuletzt kommt ein Max-Frisch-Experte zu Wort – denn Max Frisch formte den Protagonisten eines seiner Bücher nach dem Einsiedler Armand Schulthess.

Eine kleine Kostbarkeit obendrauf: Eine beigelegte Zeitung versammelt ausgewählte Berichte aus den Jahren 1965 bis 1976. Wer sich auf diese umfassende Lektüre einlässt, der erhält noch mehr als ein paar Tage Stille im Wald: Inspiration.

«Der grösste Vogel kann nicht fliegen». Dokumentation über Armand Schulthess. Zwei Bände im Schuber, 256 und 192 Seiten, herausgegeben von Edizioni Periferia, Luzern. CHF 95. Bestellbar auch über die Verlags-Homepage www.periferia.ch

