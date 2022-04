Lucerne Easter Circle Auf Johannes-Passion folgt soulige Freude Das Osterwochenende im KKL berührte sowohl mit Karfreitagsklage als auch mit Erlösungshoffnung. Das könnte Zukunft haben. Urs Mattenberger und Susanne Holz Jetzt kommentieren 18.04.2022, 09.54 Uhr

Während Ferienreisende ihre Passionszeit am Karfreitag in einer 22 Kilometer langen Autoschlange vor dem Gotthardtunnel verbrachten, erlebten die Besucher im KKL das Osterwochenende deutlich bequemer. Im Vergleich zu den drei Stunden und 40 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard verging einem die Zeit in Bachs zwei Stunden dauernder Johannes-Passion am Karfreitag wie im Flug – auch dank einer Aufführung wie in einem Zug unter der Leitung des Evangelisten-Tenors Christoph Prégardien (vgl. Kasten).

Zudem konnte man erstmals im KKL das ganze Osterprogramm absolvieren, also den Umschwung von der Karfreitagsklage zur Erlösungshoffnung von Ostersonntag, wie er traditionell in Kirchen inszeniert wird. Möglich machte das der Lucerne Chamber Circle, der vor allem mit Aufführungen in historischer Aufführungspraxis zu den wichtigen Veranstaltern im KKL gehört.

Frohe Ostern mit Aretha Franklin

Sein «Lucerne Easter Circle» weitete am Osterwochenende dieses Spektrum nach zwei Seiten aus: einmal die Johannes-Passion am Karfreitag und – ganz neu – ein Osterjubel am Sonntag, der weltlich zelebriert wurde: mit einem «Tribute to Aretha Franklin» im Konzertsaal des KKL. So könnte der «Easter Circle» den Kern eines neuen Osterfestivals im KKL bilden. Das Konzert zu Ehren der Königin des Soul am Ostersonntag stiess jedenfalls auf ein begeistertes Publikum – wenn auch leider auf ein nicht allzu zahlreiches. Was Saxofonist und Produzent Klaus Gassmann nach einem stürmisch bejubelten Finale mit mehreren Zugaben veranlasste zu sagen: «Wenn jeder von euch noch zwei andere mitbringt, dann kommen wir sehr gerne wieder!»

Klar doch, schienen die meisten antworten zu wollen. Denn im Laufe der gut zweistündigen Performance, die vier Leadsängerinnen und eine zehnköpfige Band mit den Hits der legendären Aretha Franklin (1942-2018) dem Publikum lieferten, hatte dieses zunehmend Temperament bewiesen.

Glücksmoment: Drums und Percussion im Dialog

Während es Moderatorin und Sängerin Menoosha Susungi zu Beginn noch nicht gelingt, die Zuhörer jeden Alters vom Sitzen zum Stehen zu bewegen, ist dies dann endlich beim zehnten Song der Fall: «Chain of Fools». Und da ist es auch höchste Zeit, denn diese kraftvolle und mitreissende Musik mit ihrem hohem Tempo benötigt als Antwort unbedingt tanzende Menschen. Zudem sorgen nicht nur die Sängerinnen mit ihren durchwegs starken Stimmen für eine hohe Energie im Konzertsaal, nein, auch die Band drückt deutlich aufs Gas.

Da kann man es kaum fassen, dass wenig später, ausgerechnet bei «Natural Woman», die Leute wieder auf ihren Sitzen landen. Das hymnische «You make me feel» mag man doch wirklich nur im Stehen und in zumindest ansatzweise euphorischer Bewegung hören. Etwas an Fahrt verliert das Konzert im Mittelteil, während des zarteren «Day Dreaming». Doch spätestens beim wilden Dialog, den sich gegen Ende Christoph Schnell an den Drums und Angela Frontera an der Percussion liefern, sind das Glück und die Euphorie wieder zurück.

